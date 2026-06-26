search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.06.2026 14:40
search
MENU CLOSE
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.06.2026 13:27

Rolling Stones: Οι συνεργασίες «έκπληξη» στο νέο τους album – Από τον Robert Smith στον Paul McCartney (videos)

26.06.2026 13:27
ROLLING_STONES

Οι Rolling Stones κυκλοφόρησαν δύο νέα τραγούδια, το «Divine Intervention» με τον τραγουδιστή του συγκροτήματος The Cure, Ρόμπερτ Σμιθ και το «Jealous Lover» – το οποίο συνοδεύεται από βίντεο με πρωταγωνίστρια την ηθοποιό Άνια Τέιλορ – Τζόι.

Το «Jealous Lover» το οποίο διαθέτει ήχο που θυμίζει μερικά από τα έργα του συγκροτήματος εμπνευσμένα από τη soul και τη disco, όπως τα «Fool To Cry», «Emotional Rescue» και «Miss You», είναι το τελευταίο από το επερχόμενο άλμπουμ Foreign Tongues – μετά την κυκλοφορία των τραγουδιών In The Stars και Rough And Twisted νωρίτερα φέτος.

Το «Devine Intervention» έχει τον αναγνωρίσιμο μπλουζ ροκ ήχο των αρχών της δεκαετίας του 1970 με τον Ρόμπερτ Σμιθ να συμμετέχει στην κιθάρα.

Είναι ένα από τα δύο τραγούδια στα οποία συμμετέχει ο Ρόμπερτ Σμιθ.

Το βίντεο κλιπ του «Jealous Lover», που κυκλοφόρησε στο Amazon Music, περιλαμβάνει επίσης τον πρώην ηθοποιό του «Glee», Τσαρλς Μέλτον, ο οποίος φτάνει με την Τέιλορ – Τζόι σε ένα μοτέλ πριν οι δυο τους τσακωθούν.

Και στα δύο τραγούδια στα πλήκτρα είναι ο πρώην μουσικός των Spencer Davis Group και Traffic, Στιβ Γουίνγουντ. Στο άλμπουμ συνεργάζονται επίσης ο πρώην μπασίστας των Beatles, Σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ και ο ντράμερ των Red Hot Chili Peppers, Τσαντ Σμιθ.

Οι Rolling Stones εγκαινίασαν και το Speaking in Tongues, το νέο επίσημο podcast τους. Στο πρώτο επεισόδιο παρουσιάστρια είναι η τραγουδίστρια Νόρα Τζόουνς.

Διαβάστε επίσης:

Λάιονελ Ρίτσι: Αναβάλλονται δύο συναυλίες του μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο (Video)

Θαυμαστές σε όλο τον κόσμο γιόρτασαν την Παγκόσμια Ημέρα των Beatles

ASAP Rocky: Η ατάκα του σε συναυλία που ξεσήκωσε αντιδράσεις – Θαυμαστές ζητούν από τη Ριάνα να τον χωρίσει (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nea_smyrni_00
Χωρίς κατηγορία

Βόλτα Μητσοτάκη – Κυρανάκη στη Νέα Σμύρνη: Εμείς συνεχίζουμε να τρέχουμε

siemens-9
ADVERTORIAL

Siemens: “Design the future, Together” – Εκδήλωση για τα Ή/Μ μελετητικά & τεχνικά γραφεία στη Θεσσαλονίκη με επίκεντρο τις τεχνολογίες για κτήρια και βιομηχανία

3xronos-aggelos
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 3χρονου στην Κρήτη: «Ο σύντροφός μου έλεγε ότι τον έκαιγε για να βάλει μυαλό» – Εφιαλτική κατάθεση της μητέρας

skorda1-new
MEDIA

Φαίη Σκορδά: Τίτλοι τέλους για το «Buongiorno» – «Μπορεί και να ξανασυναντηθούμε» (Video)

etad_2606
Χωρίς κατηγορία

ΕΤΑΔ: Σε τροχιά αξιοποίησης και το «Ξενία Κομοτηνής» – Η «MECCANICA GROUP S.A.» πλειοδότης για την 40ετή μίσθωση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xrimata
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Τράπεζα της Ελλάδος κηρύσσει πόλεμο στα μετρητά για να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή

avramopoulos – varoyfakis- papamimikos- kairidis- new
ΚΑΛΧΑΣ

Η «Sputnik moment» του Μαξίμου, το SOS για ακρίβεια, ο Αβραμόπουλος, η απρέπεια Βαρουφάκη, ο δραστήριος Παπαμιμίκος και ο εκνευρισμένος Καιρίδης  

mike floyd
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μιχάλης Ζαμπίδης - Φλόιντ Μεϊγουέδερ: Η αγωγή των 4,65 εκατ. δολαρίων, οι συμφωνίες με Τάισον και Πακιάο και η αναβολή του αγώνα τους

volos limani – new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Τίτλοι τέλους για το LNG στον Βόλο – Μεγάλη νίκη για Περιφέρεια Θεσσαλίας και κατοίκους

germania
ΚΟΣΜΟΣ

Επική τάπα Γερμανίδας βουλευτή σε στέλεχος της Ακροδεξιάς: Τον συνέκρινε με… κλειτορίδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.06.2026 14:38
nea_smyrni_00
Χωρίς κατηγορία

Βόλτα Μητσοτάκη – Κυρανάκη στη Νέα Σμύρνη: Εμείς συνεχίζουμε να τρέχουμε

siemens-9
ADVERTORIAL

Siemens: “Design the future, Together” – Εκδήλωση για τα Ή/Μ μελετητικά & τεχνικά γραφεία στη Θεσσαλονίκη με επίκεντρο τις τεχνολογίες για κτήρια και βιομηχανία

3xronos-aggelos
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 3χρονου στην Κρήτη: «Ο σύντροφός μου έλεγε ότι τον έκαιγε για να βάλει μυαλό» – Εφιαλτική κατάθεση της μητέρας

1 / 3