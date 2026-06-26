Θαυμαστές σε όλο τον κόσμο γιόρτασαν την Παγκόσμια Ημέρα των Beatles

Με ενθουσιασμό γιορτάστηκε από τους θαυμαστές των Beatles σε όλο τον κόσμο, καθώς η 25η Ιουνίου αναγνωρίστηκε ως ημέρα τιμής στην κληρονομιά τους.

Οι Beatles και η Apple Corps Ltd, εταιρεία που ίδρυσαν μέλη της μπάντας για τη διαχείριση του έργου τους έχουν αναγνωρίσει την 25η Ιουνίου ως την ετήσια ημέρα προς τιμήν της κληρονομιάς του συγκροτήματος.

Φέτος η Apple Corps Ltd., με αφορμή τη γιορτή της μουσικής των Beatles κοινοποίησε για πρώτη φορά στο διαδίκτυο μια έγχρωμη εκδοχή της ερμηνείας από το συγκρότημα του τραγουδιού «All You Need Is Love» το 1967.

Το υλικό προέρχεται από την εμφάνιση του συγκροτήματος στο Our World, πρόγραμμα του BBC που έγινε η πρώτη ζωντανή παγκόσμια δορυφορική τηλεοπτική μετάδοση.

Στις 25 Ιουνίου 1967, οι Τζον Λένον, Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Τζορτζ Χάρισον και Ρίνγκο Σταρ ερμήνευσαν το «All You Need Is Love» μπροστά σε ένα μικρό κοινό στούντιο, στο οποίο συμμετείχε και ο Μικ Τζάγκερ, από το Studio One των Abbey Road Studios, στέλνοντας το μήνυμα του τραγουδιού σε περίπου 400 εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο.

Αν και η εμφάνιση μεταδόθηκε αρχικά ασπρόμαυρη, η έγχρωμη εκδοχή της έχει πλέον κυκλοφορήσει στο YouTube για να την παρακολουθήσουν δωρεάν οι θαυμαστές.

Ο εορτασμός ξεκίνησε ως πρωτοβουλία θαυμαστών το 2009, χάρη στη Φέιθ Κόεν και έκτοτε έχει εξελιχθεί σε ετήσια ημέρα εκδηλώσεων, τραγουδιών, πάρτι και διαδικτυακών αφιερωμάτων σε όλο τον κόσμο.

Στον επίσημο λογαριασμό των Beatles αναρτήθηκε στο Instagram το μήνυμα: «Είναι και επίσημα η καλύτερη μέρα του χρόνου».

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ έγραψε επίσης στους θαυμαστές του: «Περάστε υπέροχα σε αυτό που είναι πλέον η Παγκόσμια Ημέρα των Beatles».

Στον λογαριασμό του αείμνηστου Τζον Λένον κοινοποιήθηκε ένα απόφθεγμα του και μήνυμα από τον γιο του Σον Λένον και τη χήρα του Γιόκο Όνο: «Αυτοί, όποιοι κι αν είναι, δεν έχουν καμία πιθανότητα, επειδή δεν μπορούν να νικήσουν την αγάπη» προσθέτοντας: «Εύχομαι στους θαυμαστές σε όλο τον κόσμο μια πολύ χαρούμενη Παγκόσμια Ημέρα Beatles με αγάπη από τη Γιόκο και τον Σον».

Ο Ρίνγκο Σταρ έστειλε το δικό του μήνυμα «ειρήνης και αγάπης» γράφοντας: «Το μόνο που χρειάζεστε είναι αγάπη, αγάπη, ειρήνη και αγάπη. Σας στέλνω όλους ειρήνη και αγάπη, αγάπη, αγάπη, ό,τι κι αν επιλέξετε. Επιλέξτε αγάπη, Ρίνγκο».

Photo: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης:

ASAP Rocky: Η ατάκα του σε συναυλία που ξεσήκωσε αντιδράσεις – Θαυμαστές ζητούν από τη Ριάνα να τον χωρίσει (Video)

Χάρι Στάιλς: To μήνυμα Ελληνίδας που τον έκανε να διακόψει τη συναυλία του – «Πούλησες φωτογραφίες με τις πατούσες σου για να έρθεις εδώ;» (Video)

Elton John: Γιατί η ιστορία του Billy Elliot «άγγιξε μια ευαίσθητη χορδή του»



