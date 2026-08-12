Ο Ρίτσι Μπλάκμορ επανενώνεται με τους Deep Purple για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια

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Ο Ρίτσι Μπλάκμορ επιβεβαίωσε ότι θα ενταχθεί στους Deep Purple για πρώτη φορά από το 1993.

Η ιστορική επανένωση πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη συναυλία του συγκροτήματος απόψε (12 Αυγούστου) στο Jones Beach Theater στο Wantagh της Νέας Υόρκης.

«Λοιπόν, είναι μυστικό και δεν θέλω να το μάθει κανείς, αλλά μάλλον θα σηκωθώ και θα κάνω ένα encore με το συγκρότημα Deep Purple. Αλλά δεν μπορείς να το πεις σε κανέναν και ξέρω ότι αυτό θα μείνει μυστικό. Θα μείνει; Υποθέτω ότι ναι.»

Ο Μπλάκμορ συνέχισε λέγοντας ότι αρχικά είχε φέρει την ιδέα στον τραγουδιστή των Deep Purple, Ian Gillan.

«Είπα, “Πώς θα σου φαινόταν ερχόμουν μόνο για ένα encore; Μόνο για ένα από τα τραγούδια. Δεν θέλω να παρέμβω”. Και είπα, “Καμία πίεση – απλώς για χάρη των παλιών καιρών“. Είμαι 81 τώρα. Έτσι φάνηκε να του αρέσει η ιδέα, την παρουσίασε στο συγκρότημα, πήρε το ok και φαίνεται ότι μπορεί να το κάνουμε αυτό».

«Θα χρησιμοποιήσω έναν μικρό ενισχυτή, αλλά είναι πολύ δυνατός», αποκάλυψε. «Αυτόν χρησιμοποιώ όταν ηχογραφώ. Ελπίζω να μπορέσω να ανταγωνιστώ τον [νυν κιθαρίστα των Deep Purple] [Simon McBride], επειδή μπορώ να δω ότι έχει πολύ μεγάλους ενισχυτές πίσω του. Οπότε, πιθανότατα θα είναι το μοναδικό τραγούδι, καθώς έχει περάσει καιρός.

«Άλλαξα τις χορδές μου στη Strat μου, κάτι που δεν έχω κάνει εδώ και πάνω από 25 χρόνια…»

Η σύζυγός του, Candice Night, η οποία ήταν επίσης στο Instagram Live, αμφισβήτησε τις εικασίες ότι ο Μπλάκομορ θα ερμήνευε το Highway Star, από το Machine Head του 1972, λέγοντας: «Ανοίγουν [τη συναυλία] με το Highway Star».

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