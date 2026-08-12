Φωτιά στο Πικέρμι: Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που βρέθηκε απανθρακωμένος σε αυτοκίνητο – 48χρονος με προβλήματα υγείας (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που εντοπίστηκε απανθρακωμένος μέσα σε αυτοκίνητο, μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, 11/8, στην περιοχή ανάμεσα στα Σπάτα και το Πικέρμι.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Star, πρόκειται για έναν 48χρονο άνδρα, ενώ το όχημα που οδηγούσε ανήκε στη μητέρα του. Κατά τις ίδιες πληροφορίες και σύμφωνα με όσα μετέφεραν σε αστυνομικούς άνθρωποι από το περιβάλλον του, ο 48χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον εάν η κατάσταση της υγείας του συνδέεται με το περιστατικό, και συγκεκριμένα εάν ενδέχεται να επηρέασε την ικανότητά του να ελέγξει το όχημα.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται και μαρτυρία, σύμφωνα με την οποία, λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά, ο 48χρονος φέρεται να είχε θεαθεί πεσμένος πάνω στο τιμόνι, ενώ το αυτοκίνητο συνέχιζε να κινείται.

Από το αυτοκίνητο ξεκίνησε η φωτιά

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή ξεκίνησε από το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 48χρονος, χωρίς, μέχρι στιγμής, να έχει γίνει γνωστό το τι προκάλεσε τη φωτιά στο όχημα.

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι το ενδεχόμενο να προηγήθηκε πρόσκρουση ή να παρουσιάστηκε μηχανική βλάβη.

Η πυρκαγιά από το όχημα επεκτάθηκε στα κοντινά χωράφια, στην περιοχή Ήμερος Πεύκος στο Πικέρμι. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Η επέμβαση ήταν έγκαιρη και η φωτιά τέθηκε σύντομα υπό έλεγχο.

Διαβάστε επίσης:

Στη Ριτσώνα το «ύστατο χαίρε» στον ηθοποιό Νίκο Καλογερόπουλο (Photos)

Πώς δημιουργήθηκε το παράξενο «σύννεφο» που έγινε ορατό από την Αττική μέχρι την Κρήτη – Τα περί… UFO, οι πύραυλοι και το «Twilight Effect» (videos)

Τραγωδία στην Κίμωλο: Το μοιραίο μπάνιο του 17χρονου και τα κρίσιμα ερωτήματα – Θερμοσίφωνας και ρελέ στο μικροσκόπιο των Αρχών











