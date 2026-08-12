search
ΤΕΤΑΡΤΗ 12.08.2026 22:05
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.08.2026 19:45

Φωτιά στο Πικέρμι: Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που βρέθηκε απανθρακωμένος σε αυτοκίνητο – 48χρονος με προβλήματα υγείας (Video)

12.08.2026 19:45
pikermi soros

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που εντοπίστηκε απανθρακωμένος μέσα σε αυτοκίνητο, μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, 11/8, στην περιοχή ανάμεσα στα Σπάτα και το Πικέρμι.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Star, πρόκειται για έναν 48χρονο άνδρα, ενώ το όχημα που οδηγούσε ανήκε στη μητέρα του. Κατά τις ίδιες πληροφορίες και σύμφωνα με όσα μετέφεραν σε αστυνομικούς άνθρωποι από το περιβάλλον του, ο 48χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον εάν η κατάσταση της υγείας του συνδέεται με το περιστατικό, και συγκεκριμένα εάν ενδέχεται να επηρέασε την ικανότητά του να ελέγξει το όχημα.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται και μαρτυρία, σύμφωνα με την οποία, λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά, ο 48χρονος φέρεται να είχε θεαθεί πεσμένος πάνω στο τιμόνι, ενώ το αυτοκίνητο συνέχιζε να κινείται.

Από το αυτοκίνητο ξεκίνησε η φωτιά

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή ξεκίνησε από το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 48χρονος, χωρίς, μέχρι στιγμής, να έχει γίνει γνωστό το τι προκάλεσε τη φωτιά στο όχημα.

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι το ενδεχόμενο να προηγήθηκε πρόσκρουση ή να παρουσιάστηκε μηχανική βλάβη.

Η πυρκαγιά από το όχημα επεκτάθηκε στα κοντινά χωράφια, στην περιοχή Ήμερος Πεύκος στο Πικέρμι. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Η επέμβαση ήταν έγκαιρη και η φωτιά τέθηκε σύντομα υπό έλεγχο.

Διαβάστε επίσης:

Στη Ριτσώνα το «ύστατο χαίρε» στον ηθοποιό Νίκο Καλογερόπουλο (Photos)

Πώς δημιουργήθηκε το παράξενο «σύννεφο» που έγινε ορατό από την Αττική μέχρι την Κρήτη – Τα περί… UFO, οι πύραυλοι και το «Twilight Effect» (videos)

Τραγωδία στην Κίμωλο: Το μοιραίο μπάνιο του 17χρονου και τα κρίσιμα ερωτήματα – Θερμοσίφωνας και ρελέ στο μικροσκόπιο των Αρχών





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fokia
ΕΛΛΑΔΑ

Έκπληξη για τους λουόμενους στην Κινέτα: Φώκια εμφανίστηκε στα ρηχά και κολύμπησε δίπλα τους (Video)

mitsotakis_0708_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Σίσκο: Ακόμα ένα «δελφίνι» της ελληνικής κολύμβησης στο βάθρο των νικητών!

kimolos-9234
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κίμωλο: Ο 17χρονος «τελείωσε» με το που έπιασε το «τηλέφωνο», εκτός κτιρίου ήταν το μπάνιο – Ο δήμαρχος είχε δώσει πιστοποιητικό ασφαλείας

ipovrixio-kalodio_0610_1920-1080_NEW
ΚΟΣΜΟΣ

Παρέμβαση στο Κογκρέσο υπέρ της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ

USS Abraham Lincoln
ΚΟΣΜΟΣ

Απελπισία στο USS Lincoln: Μέλη του πληρώματος επιχείρησαν να πηδήξουν στη θάλασσα – «Ελπίζω να μην ξυπνήσω αύριο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
rasouli-kalogeropoulos-234
ΕΛΛΑΔΑ

Ξέσπασε η Ναταλία Ρασούλη για τις κηδείες δημοσία δαπάνη: Ο Ράμφος ναι, αλλά ο Καλογερόπουλος όχι; Τέτοια ξεφτίλα;

ilektriki-diasindesi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το καλώδιο επιστρέφει και φέρνει μπρα ντε φερ Αθήνας – Άγκυρας: Τι θα γίνει εάν το τουρκικό Ναυτικό επιχειρήσει ξανά να εμποδίσει τις εργασίες

karystianou_gratsia_avgerinos_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόμμα Τεμπών Νο. 2 χωρίς Καρυστιανού; - Τι ψάχνουν οι αποχωρήσαντες από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία

airport-athina-8234
ΕΛΛΑΔΑ

Ουρές, καθυστερήσεις και χαμένες πτήσεις: «Εφιάλτης» στα αεροδρόμια με το νέο σύστημα της ΕΕ – Έως 2 ώρες αναμονή, χάος και στο «Ελ. Βενιζέλος»

agios_dimitrios_astynomikos
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Πού επικεντρώνονται οι έρευνες για τον νεκρό αστυνομικό - Τα ιατροδικαστικά ευρήματα και ο πιθανός καβγάς

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 12.08.2026 22:05
fokia
ΕΛΛΑΔΑ

Έκπληξη για τους λουόμενους στην Κινέτα: Φώκια εμφανίστηκε στα ρηχά και κολύμπησε δίπλα τους (Video)

mitsotakis_0708_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Σίσκο: Ακόμα ένα «δελφίνι» της ελληνικής κολύμβησης στο βάθρο των νικητών!

kimolos-9234
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κίμωλο: Ο 17χρονος «τελείωσε» με το που έπιασε το «τηλέφωνο», εκτός κτιρίου ήταν το μπάνιο – Ο δήμαρχος είχε δώσει πιστοποιητικό ασφαλείας

1 / 3