Ακυρώνεται η παράσταση «Βάκχες» της Λένας Κιτσοπούλου για λόγους υγείας

Η παράσταση «Βάκχες» σε σκηνοθεσία της Λένας Κιτσοπούλου ακυρώνεται για λόγους υγείας.

Όπως έγινε γνωστό, οι παραστάσεις που είχαν προγραμματιστεί για τις 20 έως τις 22 Ιουλίου, το πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, δεν θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της διοργάνωσης, όπου μεταξύ άλλων ζητείται κατανόηση για την απρόσμενη ταλαιπωρία.

Η ανακοίνωση του Φεστιβάλ Αθηνών

Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου ανακοινώνει την ακύρωση της παράστασης «Βάκχες» σε σκηνοθεσία Λένας Κιτσοπούλου, που είχε προγραμματιστεί για τις 20 έως τις 22 Ιουλίου 2026 στην Πειραιώς 260, για λόγους υγείας.

Η επιστροφή των χρημάτων για τα ήδη αγορασμένα εισιτήρια θα πραγματοποιηθεί αυτόματα μέσω της πλατφόρμας αγοράς.

Για εισιτήρια που έχουν αγοραστεί από φυσικό σημείο πώλησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα ταμεία του Φεστιβάλ στο e-mail [email protected] και στο τηλέφωνο 2104834913 (Δευτέρα με Παρασκευή 10.00 έως 17.00).

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