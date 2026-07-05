Polymarket: «Ουκρανός» στοιχημάτισε 400.000 δολάρια ότι ο Πούτιν θα χάσει την εξουσία έως το τέλος του 2026

Περισσότερα από 400.000 δολάρια ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα βρίσκεται στην προεδρία της Ρωσίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 στοιχημάτισε ανώνυμος χρήστης της Polymarket, λίγο καιρό μετά το ποντάρισμα άλλου χρήστη για επικείμενη στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα.

Σύμφωνα με το Forbes, ο λογαριασμός με το ψευδώνυμο «ZnotluvuiSamez», ο οποίος χρησιμοποιεί ως εικόνα προφίλ τη σημαία της Ουκρανίας, έχει στοιχηματίσει αρκετές φορές για τον πόλεμο και τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ουκρανία.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο ποσό που έχει στοιχηματίσει αφορά το μέλλον του ρώσου προέδρου στην εξουσία πριν από το τέλος του επόμενου έτους, με τους συμμετέχοντες να δίνουν μόλις 12% πιθανότητα στο ενδεχόμενο αυτό.

Πόσα θα κερδίσει αν επαληθευτεί η πρόβλεψη

Αν η πρόβλεψη επαληθευτεί, ο ανώνυμος παίκτης θα μπορούσε να αποκομίσει κέρδη που φτάνουν τα 2,5 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με δημοσίευμα του NBC News, το οποίο επικαλείται το Forbes.

Ο ίδιος λογαριασμός έχει επίσης στοιχηματίσει περίπου 61.000 δολάρια ότι η Ουκρανία θα ανακτήσει τον έλεγχο της Κριμαίας έως το τέλος του έτους, ένα ακόμη σενάριο που η αγορά αξιολογεί ως ιδιαίτερα απίθανο, με πιθανότητα επίσης κοντά στο 12%.

Η κίνηση αυτή έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση για τα στοιχήματα σε γεωπολιτικά γεγονότα και για τον κίνδυνο χρήσης εμπιστευτικών πληροφοριών στις διαδικτυακές πλατφόρμες προβλέψεων.

Νωρίτερα φέτος, οι αγορές προβλέψεων βρέθηκαν στο επίκεντρο μετά από υπόθεση κατά την οποία ένας λογαριασμός είχε στοιχηματίσει 20.000 δολάρια σε επικείμενη στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα. Λίγες ώρες αργότερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να ενέκρινε τη στρατιωτική επιχείρηση. Το περιστατικό αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για πιθανή αξιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών στις αγορές προβλέψεων.

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