Βενεζουέλα μετά την απαγωγή Μαδούρο: Στρατός στους δρόμους, έρημες γειτονιές και φόβος – Μαρτυρίες για την επόμενη ημέρα

Στους δρόμους έχει βγει ο στρατός της Βενεζουέλας με τους κατοίκους να παρακολουθούν μουδιασμένοι τις εξελίξεις μετά την επέμβαση των ΗΠΑ στη χώρα τους και την απαγωγή του Νίκολας Μαδούρο.



Παράλληλα με την αυξημένη στρατιωτική και αστυνομική παρουσία, ένοπλες πολιτοφυλακές – με εντολή της κυβέρνησης – φέρεται να «χτενίζουν» τους δρόμους καταπνίγοντας τυχόν εορτασμούς της επιχείρησης των ΗΠΑ, γράφει το BBC. Η δημόσια υποστήριξη προς την αντιπολίτευση θα μπορούσε εύκολα να οδηγήσει σε συλλήψεις, αναφέρει το βρετανικό δίκτυο.



Χιλιάδες εικόνες έχουν κοινοποιηθεί στο διαδίκτυο με Βενεζουελάνους να κρατούν πλακάτ που καταγγέλλουν την Ντέλσι Ροντρίγκεζ ως προσωρινή πρόεδρο. Κάποιοι έχουν διαμαρτυρηθεί χτυπώντας κατσαρόλες από τηγάνια από τα σπίτια τους.



Ωστόσο, πολλοί στη χώρα φοβούνται να βγουν στους δρόμους ή να εκφράσουν δημόσια την υποστήριξη των ΗΠΑ, φοβούμενοι βαριές συνέπειες.

Φωτογραφίες που δημοσίευσε ο υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας τη Δευτέρα το βράδυ δείχνουν ένοπλους αστυνομικούς να έχουν αναπτυχθεί στους δρόμους του Καράκας, στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας στην πόλη.



Ο Ντιοσντάδο Καμπέλο εμφανίζεται σε φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο Instagram, να ποζάρει με μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, πολλά από τα οποία κρατούν αυτόματα όπλα.



Σε ένα βίντεο, τα μέλη της ασφάλειας φαίνονται να φωνάζουν «πιστοί πάντα, προδότες ποτέ!»



Μία από τις αναρτήσεις αναφέρει ότι ο υπουργός περιόδευσε σε ορισμένες περιοχές της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας τη Δευτέρα το βράδυ για να παρακολουθήσει τις δυνάμεις ασφαλείας.

Μαρτυρίες κατοίκων για την κατάσταση στο Καράκας και άλλες πόλεις

Η Βικτόρια ζει στο κεντροδυτικό τμήμα της Βενεζουέλας. Δεν έχει βγει από το σπίτι της από το Σάββατο, παρά την άρση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης.



Η Βικτόρια λέει ότι φοβάται πολύ να βγει έξω, σε περίπτωση που συμβεί κάτι, οι δρόμοι είναι σχεδόν άδειοι και πολλά καταστήματα παραμένουν κλειστά λόγω της αβεβαιότητας.



Κανείς δεν θέλει να ρισκάρει να συναντήσει ένοπλη αστυνομία.



Αλλά αυτό που την τρομάζει περισσότερο είναι οι ένοπλες ομάδες πολιτών που «σταματούν ανθρώπους και ελέγχουν τα τηλέφωνά τους για να δουν αν έχουν περιεχόμενο σχετικό με την κατάσταση». Και αν ναι, «σε οδηγούν στη φυλακή», λέει.



Οι Βενεζουελάνοι «είναι χαρούμενοι που η 3η Ιανουαρίου ήταν η αρχή του τέλους αυτής της κυβέρνησης», προσθέτει, «αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά κυβερνητικά πρόσωπα που είναι υπεύθυνα και η καταστολή, ο εκφοβισμός και ο φόβος παραμένουν στον καθένα μας».

Η Άντζελα, η οποία βρίσκεται στην πόλη Γουαϊάνα, στην πολιτεία Μπολιβάρ της Βενεζουέλας, λέει ότι τις τελευταίες δύο ημέρες είδε λίγους ανθρώπους στους δρόμους και δεν υπήρχαν αυτοκίνητα.



«Το Σάββατο, τα σούπερ μάρκετ ήταν γεμάτα κόσμο και υπήρχαν μεγάλες ουρές. Αλλά σήμερα, η κατάσταση είναι ήρεμη και υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι στους δρόμους», λέει στο BBC World Service.



«Μπορείτε να δείτε μερικούς στρατιωτικούς στους δρόμους, μερικοί από αυτούς να φυλάνε σούπερ μάρκετ, επειδή οι ιδιοκτήτες φοβούνται την κλοπή ή τη ληστεία. Και οι φρουροί στους δρόμους αποτρέπουν ταραχές ή βία».



Προσθέτει ότι «αυτή, η οικογένεια και οι φίλοι της φοβούνται να βγουν έξω».

«Μέσα στα σπίτια μας είμαστε χαρούμενοι»

Ένας φοιτητής, υποστηρικτής της αντιπολίτευσης, δήλωσε στο BBC πως παρότι εκτιμά ότι «η πλειονότητα των πολιτών είναι χαρούμενοι που έφυγε ο Μαδούρο» εντούτοις «υπάρχει αμφιβολία και φόβος».

«Όπως η πλειονότητα δεν ήθελε τον Μαδούρο, το ίδιο ισχύει και για τη Ντέλσι Ροντρίγκεζ. Υπάρχουν ακόμη πολλοί στην εξουσία που θα συνεχίσουν να επιβάλλουν ένα αυταρχικό καθεστώς», δήλωσε και ισχυρίστηκε πως οι πολίτες «θέλουν αλλά φοβούνται να βγουν και να πανηγυρίσουν τη σύλληψη του Μαδούρο, γιατί θα καταδιωχθούν από το κράτος, τις μυστικές υπηρεσίες, την αστυνομία ή παραστρατιωτικές ομάδες».

«Μέσα στα σπίτια μας, ναι, είμαστε χαρούμενοι. Πιστεύω ότι πάνω από το 80% της χώρας είναι χαρούμενο για όσα συνέβησαν. Αλλά για την ασφάλειά μας δεν μπορούμε να βγούμε και να το γιορτάσουμε».

Ιδιοκτήτες επιχειρήσεων στο Καράκας φυλάνε καταστήματα με σκύλους

Ο Wilmer* στο Καράκας λέει στο BBC World Service ότι οι ιδιοκτήτες καταστημάτων δεν επιτρέπουν σε πολλούς ανθρώπους να εισέλθουν στις επιχειρήσεις τους – αφήνουν πέντε άτομα να μπουν κάθε φορά, ενώ χρησιμοποιούν σκύλους για να φυλάνε το κατάστημα.



«Αφήνουν μια ομάδα πέντε ατόμων να μπει στο κατάστημα, να κάνει την αγορά και να βγει, και μετά αφήνουν τα επόμενα πέντε άτομα να μπουν, επειδή δεν θέλουν πολύ κόσμο στο κατάστημα. Μπορεί να προκαλέσουν χάος, ληστεύοντας τα πάντα. Αυτό έχει συμβεί και στο παρελθόν και προσπαθούν να το αποτρέψουν».



Προσθέτει ότι τα τρόφιμα που διατίθενται στα καταστήματα είναι αυτή τη στιγμή σε υψηλές τιμές, ενώ οι άνθρωποι κάνουν ουρές.

«Ένα πακέτο ενός κιλού κορν φλάουρ, ένα πολύ δημοφιλές τρόφιμο εδώ, κόστιζε από 1 έως 1,15 δολάρια και σήμερα κοστίζει από 3 έως 3,20 δολάρια».



«Άνθρωποι σαν εμένα, δεν βγήκαν καν έξω. Δεν έχω την οικονομική δυνατότητα να το αντέξω οικονομικά, και τίποτα δεν με ανησύχησε αρκετά ώστε να φύγω από το υπνοδωμάτιό μου σήμερα».

Σημεία ελέγχου, ένοπλες περιπολίες και τηλεφωνικοί έλεγχοι στο Καράκας

Στη Βενεζουέλα, ένα πράγμα φαίνεται σίγουρο: η καταστολή δεν τελείωσε με την απαγωγή του Μαδούρο, αντίθετα εντάθηκε, αναφέρει το BBC.



Στους δρόμους του Πετάρε, στο Καράκας, υπάρχουν «κουκουλοφόροι άνδρες με όπλα που περιπολούν, ελέγχοντας το WhatsApp», λέει η επικεφαλής της κοινότητας Κατιούσκα Καμάργκο.



Δεκάδες στρατιωτικά σημεία ελέγχου έχουν δημιουργηθεί στην πόλη. Οι ξένοι δημοσιογράφοι δεν μπορούν να εισέλθουν.



Η Ένωση Δημοσιογράφων και Εργαζομένων στα ΜΜΕ ανέφερε ότι 14 δημοσιογράφοι συνελήφθησαν το πρωί της Δευτέρας, αν και αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι.

Η Ματσάδο θέλει να επιστρέψει στη Βενεζουέλα – «Αξίζει το Νόμπελ ο Τραμπ»

Το κίνημα της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ζήτησε με ανάρτηση στην πλατφόρμα X την απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων. «Όσοι κρατούν άδικα πολιτικούς κρατούμενους, πολίτες και στρατιωτικούς, οφείλουν να τους απελευθερώσουν άμεσα», αναφέρει η ανακοίνωση του κινήματος Vente Venezuela.

Η Ματσάδο, αναδημοσιεύοντας την ανακοίνωση, δήλωσε ότι «σχεδιάζει να επιστρέψει» στη Βενεζουέλα «το συντομότερο δυνατό». Υπενθυμίζεται πως η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης βρισκόταν σε καθεστώς παρανομίας για πολλούς μήνες.

Όπως τόνισε η γυναίκα που βραβεύτηκε φέτος με το Νόμπελ Ειρήνης, η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκεζ «δεν είναι άξια εμπιστοσύνης» και ότι η επόμενη πολιτική μετάβαση για τους Βενεζουελάνους πρέπει να προχωρήσει.

Εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για τις ενέργειες του Ντόναλντ Τραμπ στη Βενεζουέλα, η Ματσάδο έκανε λόγο για ένα «τεράστιο βήμα για τους πολίτες της χώρας και την ελευθερία». Για αυτό – και όπως είπε – ο Ντόναλντ Τραμπ αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης.

Η επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα «υπονομεύει το διεθνές δίκαιο»

Την ίδια ώρα, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) δήλωσε ότι

η επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα «υπόνομε μια θεμελιώδη αρχή του διεθνούς δικαίου».

Απευθυνόμενη σε δημοσιογράφους στη Γενεύη, η Ραβίνα Σαμντασάνι, υπεύθυνη για την OHCHR, δήλωσε ότι «τα κράτη δεν πρέπει να απειλούν ή να χρησιμοποιούν βία κατά της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας κανενός κράτους».



Η κριτική έρχεται μετά από έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ χθες, όπου ορισμένοι από τους συμμάχους της Αμερικής έλαβαν επίσης θέση κατά της στρατιωτικής επιχείρησης του Τραμπ.



Μεταξύ αυτών, η Γαλλία ήταν αυτή που μίλησε περισσότερο. Ο αναπληρωτής μόνιμος αντιπρόσωπος, Τζέι Νταρμαντικάρι, δήλωσε ότι η σύλληψη του Μαδούρο από τις ΗΠΑ «αντιτίθεται στην αρχή της ειρηνικής επίλυσης διαφορών και αντιβαίνει στην αρχή της μη χρήσης βίας».



Σήμερα το πρωί, για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, η Κίνα επανέλαβε την αντίθεσή της στις «απερίσκεπτες» ενέργειες του Τραμπ.



Ο εκπρόσωπος του Κινέζου Υπουργού Εξωτερικών, Μάο Νινγκ, δήλωσε ότι η Κίνα είναι «έτοιμη να συνεργαστεί με χώρες της περιοχής… για να διατηρήσει από κοινού την ειρήνη και τη σταθερότητα».



Ο Μαδούρο ιστορικά θεωρούσε την Κίνα σύμμαχο.

