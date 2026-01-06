search
06.01.2026 14:12

«Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της»: Μήνυμα 7 ευρωπαίων στον Τραμπ

06.01.2026 14:12
groilandia-topio

Με ένα κοινό ανακοινωθέν, επτά χώρες έστειλαν μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία.

Αν και δεν τον κατονόμασαν ευθέως, ήταν κάτι παραπάνω από ξεκάθαρο πως αυτός ήταν ο αποδέκτης του μηνύματος στο ανακοινωθέν, το οποίο έρχεται μετά τις νέες τοποθετήσεις του Αμερικανού προέδρου για «επιτακτική απόκτηση» της χώρας.

«Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της και μόνο η Δανία και η Γροιλανδία μπορούν να αποφασίζουν για θέματα που αφορούν τις σχέσεις τους», επισημαίνεται στο κοινό ανακοινωθέν για τη Γροιλανδία που εξέδωσαν την Τρίτη οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πολωνίας και της Δανίας, ανακοίνωσε το πρωθυπουργικό γραφείο της Δανίας.

«Δεν θα σταματήσουμε να υπερασπιζόμαστε τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών στις οποίες περιλαμβάνεται η κυριαρχία, η εδαφική ακεραιότητα και το απαραβίαστο των συνόρων», δηλώνουν οι ευρωπαίοι ηγέτες.

