06.01.2026 13:43

Οργή κατά του Grok στο Twitter – Η πλατφόρμα του Μασκ «γδύνει» γυναίκες και παιδιά 

06.01.2026 13:43
grok

To Grok, το chatbot τεχνητής νοημοσύνης του Χ, έχει ανοίξει μία «πικάντικη λειτουργία» όπως την… διαφήμιζε ο Ελον Μασκ.

Ωστόσο, το ότι δεν υπάρχουν φίλτρα και χρήστες μπαίνουν και ζητούν να μετατραπούν εικόνες γυναικών και ανήλικων σε ημίγυμνες, έχει προκαλέσει την οργή της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

«Αυτό δεν είναι πικάντικο. Είναι παράνομο. Είναι αποτρόπαιο. Είναι αηδιαστικό. Έτσι το βλέπουμε, και δεν έχει θέση στην Ευρώπη» αναφέρουν πηγές στο Reuters που έστειλε ερώτημα στο Χ για την οργισμένη αντίδραση της Κομισιόν, στο οποίο δεν απάντησε. 

Ο ίδιος ο Μασκ δεν έδειξε να ενοχλείται πάντως από τις εικόνες, αναρτώντας χαμογελαστά emoji για τις εικόνες δημόσιων προσώπων που εμφανίζονταν να φορούν μπικίνι, προκαλώντας εκ νέου σχόλια μετά το ποστάρισμα για μια νεαρή από τη Δανία.

Στη Βρετανία, η δημιουργία μη συναινετικών ερωτικών εικόνων ή υλικού παιδικής κακοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων ΑΙ, απαγορεύεται. Επιπλέον, οι πλατφόρμες είναι υποχρεωμένες να κατεβάζουν το παράνομο περιεχόμενο.

Στη Γαλλία, υπουργοί χαρακτήρισαν τις εικόνες του Grok «σεξουαλικές και σεξιστικές» και «προφανώς παράνομες» και ζήτησαν εισαγγελική έρευνα. Εξηγήσεις για το «αισχρό» περιεχόμενο ζήτησαν επίσης αξιωματούχοι της Ινδίας.

Στη Γαλλία μάλιστα είναι ήδη σε εξέλιξη έρευνα της Υπηρεσίας Αντιμετώπισης του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος εναντίον του Χ.

