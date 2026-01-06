search
Κραν Μοντανά: Δέος – Μια καρδιά σχημάτισαν εκατοντάδες σκιέρ στη μνήμη των θυμάτων της φωτιάς (Video)

Έναν συγκινητικό τρόπο επέλεξαν εκατοντάδες σκιέρ στο Κραν Μοντανά, προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη των 40 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο μοιραίο μπαρ στο χειμερινό θέρετρο της Ελβετίας.

Περίπου 1.000 σκιέρ σχημάτισαν με τα σώματά τους μια τεράστια καρδιά στο χιόνι, σε πίστα του παγκοσμίου τουρνουά στο Κραν Μοντανά. Η συμβολική δράση πραγματοποιήθηκε στην πίστα Bellalui, που φιλοξενεί εκκινήσεις αγώνων κατάβασης του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανδρών, και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην κοντινή περιοχή Chetseron.

Την πρωτοβουλία οργάνωσε η σχολή για μαθήματα σκι στο Κραν Μοντανά σε συνεργασία με τοπικούς συλλόγους σκι και με τη στήριξη τουριστικών φορέων της περιοχής. Οι περισσότεροι από όσους συμμετείχαν ήταν παιδιά, τα οποία αρχικά επρόκειτο να λάβουν μέρος σε αγώνες που είχαν προγραμματιστεί για την ίδια ημέρα. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η κίνηση αλληλεγγύης συγκέντρωσε έντονη υποστήριξη από ολόκληρη την αλπική κοινότητα, στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης στους πληγέντες και στις οικογένειες των θυμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι ο δήμος του Κραν Μοντανά παραδέχτηκε ότι δεν πραγματοποίησε περιοδικούς ελέγχους ασφαλείας και πυρασφάλειας στο κατάστημα που καταστράφηκε ολοσχερώς από πυρκαγιά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. «Δεν διενεργήθηκαν περιοδικοί έλεγχοι από το 2020 έως το 2025. Λυπούμαστε βαθιά γι’ αυτό», δήλωσε ο δήμαρχος του Κρα Μοντανά, Νικολά Φερό, σε συνέντευξη Τύπου στο αλπικό θέρετρο, χωρίς να είναι σε θέση να εξηγήσει γιατί δεν διενεργήθηκαν οι έλεγχοι.

«Οι υπηρεσίες ασφάλειάς μας θεώρησαν τον αφρό ηχομόνωσης στο μπαρ αποδεκτό τη συγκεκριμένη εποχή» είπε ο δήμαρχος. «Υπήρχαν δύο έξοδοι στο μπαρ που έπιασαν φωτιά» ανέφερε επίσης ο Φερό που πρόσθεσε ότι έκλεισαν και άλλο χώρο διασκέδασης με τους ίδιους ιδιοκτήτες του μπαρ. «Απαγορεύουμε τα βεγγαλικά εντός των χώρων διασκέδασης» ανακοίνωσε.

