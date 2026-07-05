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05.07.2026 17:02

Χάος σε γάμο στο Κορωπί: Μέθυσε η κουμπάρα και φίλησε στο στόμα τον παπά την ώρα του μυστηρίου

05.07.2026 17:02
gamos

Σκηνές απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν στο Κορωπί, κατά τη διάρκεια γάμου.

Η 31χρονη κουμπάρα, η οποία είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, άρπαξε τον παπά τη στιγμή που ευλογούσε τα στέφανα του γάμου για να τα τοποθετήσει στα κεφάλια των νεόνυμφων και τον φίλησε στο στόμα.

Ο ιερέας σε σοκ διέκοψε το μυστήριο και κάλεσε τους παρευρισκόμενους να βοηθήσουν την κουμπάρα. Αφού την έβγαλαν έξω από την εκκλησία και της έδωσαν νερό και καφέ, ο γάμος συνεχίστηκε με άλλον κουμπάρο.

Σύμφωνα με το ekklisiaonline, η 31χρονη εξομολογήθηκε στη 36χρονη νύφη πως ερχόταν από ολονύκτιο γλέντι και τη διαβεβαίωσε πως είναι σε θέση να επιτελέσει τον καθήκον της με τον άλλον κουμπάρο του ζευγαριού.

Τελικά, κατά πως φαίνεται άντεξε μόνο μέχρι το πρώτο στάδιο του μυστηρίου και το «αρραβωνίζεται ο δούλος του Θεού».

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ΚΥΡΙΑΚΗ 05.07.2026 18:37
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