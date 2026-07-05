Απίστευτο θράσος ταξιτζή: Ζήτησε από νεαρούς 80 αντί 40 ευρώ για διαδρομή ΚΤΕΛ-Πειραιάς και μετά τους απείλησε (video)

Απίστευτο θράσος από οδηγό ταξί ο οποίος απείλησε νεαρούς που ταξίδευαν από τα ΚΤΕΛ στον Πειραιά και απαίτησε με τσαμπουκά 80 ευρώ από τα άτομα.

Ο ένας νεαρός που κατέγραψε το σκηνικό, λέει στον ταξιτζή για ποιον λόγο τους ανεβάσει την ταρίφα στο διπλάσιο και όταν του ζητούν τον λόγο τους βάζει τις φωνές και τους ρώτησε για ποιον λόγο αφού… διαφωνούσαν με την τιμή, δεν κατέβηκαν (στη μέση του δρόμου). Ενας απο την παρέα πήγε να δει τις πινακίδες και είπε στον άλλον να πάρει τον πατέρα του.

Η αντίδραση του οδηγού του ταξί; «Μάγκες πληρώστε τώρα 40 για να μη δώσω τώρα τίποτα κλωτσιές σε σένα και τον πατέρα σου» είπε και δεν έμεινε εκεί. «Ακούς τι σου λέω ρε; Και τι είσαι εσύ που θα κάνεις κουμάντο (με το πόσα λεφτά θα τους πάρει). Γιατί δε μου είπες να κατέβετε; Να κατέβεις στη μέση του δρόμου ρε» τους είπε και τελικά το έκανε… φεύγοντας με ανοιχτό το πορτ μπαγκάζ!

Ο νεαρός έχει καταγράψει όλο το σκηνικό και προφανώς γι’ αυτή την θρασύτατη συμπεριφορά του ταξιτζή θα πρέπει να επιληφθούν οι αρχές…

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