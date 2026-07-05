Κίνα και Ρωσία θα πραγματοποιήσουν κοινές ασκήσεις των Πολεμικών Ναυτικών τους

Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα ότι θα πραγματοποιήσει την επόμενη εβδομάδα τα ετήσια, κοινά, ναυτικά στρατιωτικά γυμνάσια με τη Ρωσία, αυτή τη φορά κοντά στις κινεζικές ακτές, ενώ στη συνέχεια το Πολεμικό Ναυτικό των δύο χωρών θα κάνει περιπολίες σε περιοχή του Ειρηνικού Ωκεανού.

Κίνα και Ρωσία είναι σημαντικοί διπλωματικοί και οικονομικοί εταίροι, ένας δεσμός που ενισχύθηκε από την κοινή τους βούληση να παρουσιάσουν μια εναλλακτική στην κυριαρχία των ΗΠΑ στην παγκόσμια τάξη.

Οι ένοπλες δυνάμεις των δύο χωρών πραγματοποιούν εδώ και χρόνια κοινά γυμνάσια, τα οποία πλέον παρακολουθούν με καχυποψία πολλές χώρες – κυρίως Δυτικές—στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία.

Το κινεζικό και το ρωσικό Πολεμικό Ναυτικό θα συμμετάσχουν στα γυμνάσια «Joint Sea-2026», τα οποία θα διεξαχθούν «στον εναέριο και θαλάσσιο χώρο ανοιχτά του Τσινγκντάο», ένα σημαντικό στρατιωτικό λιμάνι και παραθαλάσσιο θέρετρο στην ανατολική Κίνα, ανακοίνωσε το κινεζικό υπουργείο Άμυνας.

«Μετά τα κοινά αυτά γυμνάσια, μέρος των δυνάμεων των δύο χωρών θα συμμετάσχει σε κοινή θαλάσσια περιπολία σε θαλάσσια ζώνη του Ειρηνικού», πρόσθετε η ανακοίνωση.

Η πρωτοβουλία αυτή «έχει στόχο να απαντήσει στο σύνολο των προκλήσεων ασφαλείας και να διατηρήσει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή», σημείωσε το κινεζικό υπουργείο, χωρίς να διευκρινίσει το μέγεθος των δυνάμεων που θα κινητοποιηθούν.

Τα κοινά αυτά γυμνάσια Ρωσίας- Κίνας πραγματοποιούνται κάθε χρόνο από το 2012.

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