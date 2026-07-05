Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: «Δεν υπεραποδίδει η οικονομία, η ακρίβεια υπερκερδοφορεί»

Σφοδρή κριτική στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτησή του, άσκησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει μια πλασματική εικόνα για την οικονομία και την ακρίβεια.

«Δεν αποδίδει η οικονομία, κύριε Μητσοτάκη. Η ακρίβεια υπεραποδίδει και οδηγεί σε υπερκερδοφορία των καρτέλ και κρατική κερδοσκοπία μέσω των έμμεσων φόρων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσουκαλάς.

Αιχμές για τους 2.000 κωδικούς προϊόντων

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ σχολίασε δηκτικά την αναφορά του πρωθυπουργού στις σταθερές τιμές σε 2.000 κωδικούς προϊόντων, υποστηρίζοντας ότι οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν ποιοι είναι αυτοί οι κωδικοί.

Όπως είπε, ο πρωθυπουργός εμφανίζεται «λιγότερο θυμωμένος» με την ακρίβεια, επειδή, όπως υποστηρίζει, κατάφερε να παραμείνουν για ένα δίμηνο σταθερές οι τιμές σε 2.000 κωδικούς προϊόντων.

«Αυτούς τους κωδικούς μάλλον μας τους κρατά για έκπληξη, γιατί ούτε ο κ. Θεοδωρικάκος τους γνωρίζει ούτε η Ένωση Super Market Ελλάδος», σημείωσε, προσθέτοντας ότι, με βάση τις ανακοινώσεις του υπουργείου Ανάπτυξης, οι καταναλωτές «δεν θα τους γνωρίζουν για να τους αγοράσουν, εκτός και αν προσλάβουν ντετέκτιβ».

«Η ακρίβεια οδηγεί σε υπερκερδοφορία των καρτέλ»

Ο κ. Τσουκαλάς κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι η χαμηλή κατάταξη της χώρας στην ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα, το υψηλό έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και η μειωμένη αγοραστική δύναμη αποδεικνύουν πως η οικονομία «δεν υπεραποδίδει», όπως υποστηρίζει ο πρωθυπουργός.

Αντίθετα, σύμφωνα με τον ίδιο, «η ακρίβεια υπεραποδίδει», οδηγώντας σε υπερκερδοφορία των καρτέλ και σε «κρατική κερδοσκοπία» μέσω των έμμεσων φόρων.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ακόμη ότι η κυβέρνηση όχι μόνο δεν μείωσε τους φόρους, αλλά μέσω της έμμεσης φορολογίας αύξησε την επιβάρυνση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ερωτήματα για τις συντάξεις χηρείας

Αναφορά έκανε ο κ. Τσουκαλάς και στο ζήτημα των συντάξεων χηρείας, θέτοντας ερώτημα προς τον πρωθυπουργό για το γιατί χρειάστηκαν επτά χρόνια προκειμένου να καταργηθεί, όπως είπε, «μια βαθιά άδικη διάταξη».

«Αν ισχυρίζεστε πως δεν υπήρχαν τα χρήματα, τότε δικαιώνετε τον κ. Κατρούγκαλο και την προηγούμενη κυβέρνηση που νομοθέτησαν την περικοπή των συντάξεων. Αν όχι, εξηγήστε μας γιατί η κυβέρνησή σας εξέδωσε την εγκύκλιο Τσακλόγλου που εφάρμοζε ακόμα πιο σκληρά από τους εμπνευστές του νόμου τις διατάξεις του», ανέφερε.

Κριτική για τα θέματα εθνικής ασφάλειας

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική και για τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας, με αφορμή τις αποκαλύψεις για τα κενά στα πρωτόκολλα ασφαλείας και την εξαπάτηση του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας από Ρώσους φαρσέρ.

«Επιμένετε πως είστε ο καταλληλότερος για να σηκώσετε το τηλέφωνο στις τρεις η ώρα τα ξημερώματα;» διερωτήθηκε, ενώ αναφέρθηκε και στο περιστατικό στην Κάσο, ρωτώντας αν ο πρωθυπουργός είχε συμβουλευτεί τον κ. Ντόκο.

Αιχμές και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο κ. Τσουκαλάς άφησε αιχμές και για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφερόμενος στον κ. Μελά, τον οποίο, όπως σημείωσε, είχε επαινέσει ο πρωθυπουργός ανακοινώνοντάς τον ως υποψήφιο ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.

«Για την ενοχή του εκλεκτού του Προέδρου στον ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Μελά, μάλλον δεν έφτασαν τα νέα ακόμη στο Μαξίμου. Θα διάβαζε και δεν ενημερώθηκε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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