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05.07.2026 14:01

Μάλφα: «Δεν μπορούμε να βομβαρδιζόμαστε καθημερινά από βιαστές και να το αντιμετωπίζουμε σαν κάτι συνηθισμένο»

05.07.2026 14:01
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Και για το κίνημα #MeToo που αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια στον χώρο του θεάτρου μίλησε, μεταξύ άλλων η Μπέσυ Μάλφα στο TLife.

«Είμαι υπέρ των ανθρώπων που βγήκαν και τα κατήγγειλαν. Θυμάμαι ότι όταν έμαθα για την υπόθεση Λιγνάδη δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Ακόμα και σήμερα δυσκολεύομαι να μιλήσω γι’ αυτό. Δεν το δέχομαι. Δεν είναι φυσιολογικό», είπε η ηθοποιός, που φέτος θα πρωταγωνιστεί στη νέα κωμική σειρά του Mega «Κάμπινγκ».

«Δεν μπορούμε να βομβαρδιζόμαστε καθημερινά από βιαστές και να το αντιμετωπίζουμε σαν κάτι συνηθισμένο. Πρέπει να σταματήσει όλο αυτό. Δεν αρκεί να κάνουμε scroll και να περνάμε στην επόμενη είδηση», πρόσθεσε και τόνισε πως όλοι οφείλουν να παίρνουν θέση όταν βλέπουν έναν άνθρωπο να βρίσκεται σε δύσκολη θέση.

«Πρέπει να στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους που είναι ευάλωτοι, να παίρνουμε θέση. Αυτό είναι το σημαντικό», επισήμανε.

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