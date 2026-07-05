search
ΚΥΡΙΑΚΗ 05.07.2026 16:56
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.07.2026 15:06

Νένα Μεντή: Έχω κάνει καλές δουλειές στην τηλεόραση – Αυτοί που κριτικάρουν προφανώς είχαν να φάνε γιατί εγώ δεν είχα

05.07.2026 15:06
nena-menti-new

Για την πορεία της στην τηλεόραση και την κριτική που έχει κατά καιρούς δεχτεί για επιλογές της μίλησε η Νένα Μεντή στο OPEN.

Η ηθοποιός υπερασπίστηκε τις τηλεοπτικές της επιλογές της, τονίζοντας πως μισές από τις 10 σειρές στις οποίες έχει συμμετάσχει ήταν αξιόλογες.

«Από τα δέκα σίριαλ που έχω κάνει τα μισά ήταν καλά. Έχω κάνει καλές δουλειές. Αυτοί όλοι που κριτικάρουν και είναι τόσο απορριπτικοί, προφανώς έχουν να φάνε ή είχαν, γιατί εγώ δεν είχα. Έχω κάνει και κάποιες δουλειές στην τηλεόραση, που έχω πει “έλα κλεισ’ το τώρα”. Δεν ήταν κάτι χυδαίο, απλά ήταν λιγότερο έξυπνο».

»Είχα μεγάλη ζήτηση μετά τις “Τρεις Χάριτες”, το τηλέφωνο δεν σταματούσε ποτέ. Κάποια στιγμή είπα “δεν παίζω στην τηλεόραση”. Τώρα με παίρνουν και λέω “ρε παιδιά γέρασα πια” θέλω να κρατάω δυνάμεις για το θέατρο», επισήμανε.

Διαβάστε επίσης:

Μάλφα: «Δεν μπορούμε να βομβαρδιζόμαστε καθημερινά από βιαστές και να το αντιμετωπίζουμε σαν κάτι συνηθισμένο»

Akylas: Η απάντηση του στο παραλήρημα της Ουκρανής τραγουδίστριας από τη Eurovision για το «All The Things She Said» – «Λυπάμαι»

Γιώργος Μυλωνάκης – Τίνα Μεσσαροπούλου: Η πρώτη βραδινή έξοδος μετά την περιπέτεια υγείας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ippokrateio-nosokomeio-thessalonikis
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Στο Ιπποκράτειο ηλικιωμένη που φοβήθηκε και πήδηξε από το μπαλκόνι – Τα νεότερα για την υγεία των τραυματιών

ferrari nauploio (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ferrari Cavalcade 2026: Πλημμύρισε με Ferrari το Ναύπλιο: 116 μοναδικά supercars μάγεψαν κατοίκους και επισκέπτες (Video)

ilektriko-aftokinito_fortisi_0412_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Πώς τα επηρεάζει η ζέστη

xartis
ΕΛΛΑΔΑ

Χάρτης πρόβλεψης πυρκαγιών: «Πορτοκαλί» συναγερμός για 6 περιοχές τη Δευτέρα

ASTYNOMIA OMADA Z
ΕΛΛΑΔΑ

Εξιχνιάστηκαν ένοπλες ληστείες σε Κηφισιά και Λυκόβρυση: Χειροπέδες σε 39χρονο για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
stournaras
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μέτωπο κατά της ασυδοσίας των funds, μαζικό εξώδικο στον Γιάννη Στουρνάρα

sfakia dromos3
TRAVEL

Road trip: Οι πιο όμορφοι δρόμοι της Ελλάδας – Πέντε διαδρομές που αξίζουν το ταξίδι όσο και ο προορισμός

tsigaro-kapnisma-new
ΕΛΛΑΔΑ

Από 150 έως 3.000 ευρώ: Τα πρόστιμα και οι κυρώσεις για το κάπνισμα στο αυτοκίνητο και τα πεταμένα αποτσίγαρα στον δρόμο

tsimtsili-new
MEDIA

Τσιμτσιλή για Κουτσελίνη: «Το ότι η πάλαι ποτέ διευθύντριά μου θα είναι του χρόνου απέναντί μας αποτελεί ιντριγκαδόρικο σχέδιο»

mundial asteres2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Γαλλία – Μαρόκο το πρώτο ζευγάρι των «8», απόψε το δεύτερο από τα ματς Βραζιλία – Νορβηγία και Μεξικό – Αγγλία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 05.07.2026 16:56
ippokrateio-nosokomeio-thessalonikis
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Στο Ιπποκράτειο ηλικιωμένη που φοβήθηκε και πήδηξε από το μπαλκόνι – Τα νεότερα για την υγεία των τραυματιών

ferrari nauploio (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ferrari Cavalcade 2026: Πλημμύρισε με Ferrari το Ναύπλιο: 116 μοναδικά supercars μάγεψαν κατοίκους και επισκέπτες (Video)

ilektriko-aftokinito_fortisi_0412_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Πώς τα επηρεάζει η ζέστη

1 / 3