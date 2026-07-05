Νένα Μεντή: Έχω κάνει καλές δουλειές στην τηλεόραση – Αυτοί που κριτικάρουν προφανώς είχαν να φάνε γιατί εγώ δεν είχα

Για την πορεία της στην τηλεόραση και την κριτική που έχει κατά καιρούς δεχτεί για επιλογές της μίλησε η Νένα Μεντή στο OPEN.

Η ηθοποιός υπερασπίστηκε τις τηλεοπτικές της επιλογές της, τονίζοντας πως μισές από τις 10 σειρές στις οποίες έχει συμμετάσχει ήταν αξιόλογες.

«Από τα δέκα σίριαλ που έχω κάνει τα μισά ήταν καλά. Έχω κάνει καλές δουλειές. Αυτοί όλοι που κριτικάρουν και είναι τόσο απορριπτικοί, προφανώς έχουν να φάνε ή είχαν, γιατί εγώ δεν είχα. Έχω κάνει και κάποιες δουλειές στην τηλεόραση, που έχω πει “έλα κλεισ’ το τώρα”. Δεν ήταν κάτι χυδαίο, απλά ήταν λιγότερο έξυπνο».

»Είχα μεγάλη ζήτηση μετά τις “Τρεις Χάριτες”, το τηλέφωνο δεν σταματούσε ποτέ. Κάποια στιγμή είπα “δεν παίζω στην τηλεόραση”. Τώρα με παίρνουν και λέω “ρε παιδιά γέρασα πια” θέλω να κρατάω δυνάμεις για το θέατρο», επισήμανε.

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