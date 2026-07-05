Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Πώς τα επηρεάζει η ζέστη

Η ζέστη είναι από εκείνους τους παράγοντες που δεν φαίνονται πάντα με το… μάτι, αλλά επηρεάζουν ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Στα θερμικά μοντέλα τη συνδέουμε συνήθως με τη θερμοκρασία του κινητήρα, το σύστημα ψύξης και την καταπόνηση του air condition. Στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όμως, το κέντρο βάρους μεταφέρεται αλλού: στην μπαταρία, στη διαχείριση ενέργειας και στη φόρτιση. Ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν «υποφέρει» από τη ζέστη με τον ίδιο τρόπο που μπορεί να το κάνει ένας κινητήρας εσωτερικής καύσης, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι μένει ανεπηρέαστο.

Η υψηλή θερμοκρασία μπορεί να αλλάξει την κατανάλωση, να μειώσει την αυτονομία, να επηρεάσει την ταχύτητα φόρτισης και, σε βάθος χρόνου, να παίξει ρόλο στη φθορά της μπαταρίας. Όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι το ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν αντέχει το καλοκαίρι. Σημαίνουν απλώς ότι, όπως κάθε σύγχρονη τεχνολογία, έχει τον δικό του τρόπο να διαχειρίζεται τις ακραίες συνθήκες.

credit: Shutterstock

Η μπαταρία υψηλής τάσης είναι το ακριβότερο και πιο κρίσιμο εξάρτημα ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Για να λειτουργεί σωστά, χρειάζεται να βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο θερμικό «παράθυρο». Όταν η εξωτερική θερμοκρασία ανεβαίνει πολύ, ειδικά σε συνθήκες ελληνικού καλοκαιριού με 35, 38 ή και 40 βαθμούς Κελσίου, το αυτοκίνητο ενεργοποιεί το σύστημα θερμικής διαχείρισης ώστε να κρατήσει την μπαταρία στην κατάλληλη θερμοκρασία.

Τα περισσότερα σύγχρονα ηλεκτρικά διαθέτουν υγρόψυκτο σύστημα μπαταρίας, κάτι που βοηθά σημαντικά τόσο στην καθημερινή χρήση όσο και στη γρήγορη φόρτιση. Το αυτοκίνητο μπορεί να ψύξει την μπαταρία όταν χρειάζεται, να την προετοιμάσει πριν από μία στάση σε ταχυφορτιστή και γενικά να προστατεύσει τα στοιχεία της από υπερβολική θερμική καταπόνηση. Αυτό, βέβαια, απαιτεί ενέργεια. Και η ενέργεια αυτή έρχεται από την ίδια την μπαταρία.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Formula 1: Πρώτη νίκη σε αγώνα σπριντ για τον Αντονέλι στο Σίλβερστοουν

Η ανακύκλωση μπαταριών μπορεί να αντιμετωπίσει την εξάρτηση της Ευρώπης από την Κίνα

Ολοκληρωμένο δυναμικό crossover με 7 χρόνια εγγύηση και τιμή 22.390 ευρώ



