03.11.2025
03.11.2025

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Πώς να φορτίζεις για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας

03.11.2025 11:27
credit: Shutterstock

Η σωστή φόρτιση μπορεί να αυξήσει σημαντικά τη μακροζωία και την αποδοτικότητα της μπαταρίας ενός ηλεκτρικού οχήματος. Η υιοθέτηση σωστών συνηθειών φόρτισης είναι καθοριστική για τη μακροχρόνια απόδοση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Όπως τονίζουν ειδικοί της αυτοκίνησης, η σταθερή και προσεκτική διαχείριση της μπαταρίας συμβάλλει ουσιαστικά στη διατήρηση της χωρητικότητας και στη μείωση της φθοράς της με την πάροδο του χρόνου.

Η μπαταρία λειτουργεί αποδοτικότερα όταν αποφεύγονται οι ακραίες συνθήκες — δηλαδή, η πλήρης αποφόρτιση ή η φόρτιση στο 100% για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Η ιδανική περιοχή φόρτισης βρίσκεται μεταξύ 20% και 80%, ώστε να περιορίζεται η φθορά των κυψελών και να εξασφαλίζεται σταθερή απόδοση.

Αργή φόρτιση στην καθημερινότητα – γρήγορη στα ταξίδια

Η φόρτιση με εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) θεωρείται πιο ήπια και φιλική προς την μπαταρία μακροπρόθεσμα. Ωστόσο, σε μεγάλες διαδρομές, η χρήση γρήγορων φορτιστών συνεχούς ρεύματος (DC) είναι απολύτως αποδεκτή, αρκεί να γίνεται σωστά.

