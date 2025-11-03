Η πιο συχνή παράβαση στην Ελλάδα που τώρα κοστίζει έως 4.000 ευρώ και το δίπλωμα για 8 χρόνια

Αναγνωρίζοντας ότι η Ελλάδα παραμένει πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε θανάτους από τροχαία, η Κυβέρνηση αναμόρφωσε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας θεσπίζοντας κλιμακωτό σύστημα ποινών με στόχο την καταπολέμηση της συστηματικής παραβατικότητας.

Μεταξύ των πιο επικίνδυνων και συχνών παραβάσεων είναι η χρήση κινητού τηλεφώνου στο τιμόνι -είτε για συνομιλία είτε για αποστολή μηνυμάτων- που αποτελεί κύρια αιτία σοβαρών τροχαίων.

Τι έχει αλλάξει για τη χρήση κινητού

Ο νέος ΚΟΚ έφερε σημαντικές αυστηροποιήσεις στις ποινές για χρήση κινητού, ειδικά όταν αυτή οδηγεί σε τροχαίο:

1. Χρήση κινητού χωρίς πρόκληση συμβάντος

Πρόστιμο 350 ευρώ .

. Αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες .

για . 1η υποτροπή : Πρόστιμο 1.000 ευρώ , αφαίρεση άδειας για 180 ημέρες .

: Πρόστιμο , αφαίρεση άδειας για . 2η υποτροπή: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος.

2. Χρήση κινητού με πρόκληση συμβάντος

Πρόστιμο 350 ευρώ .

. Αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες .

. 1η υποτροπή : Πρόστιμο 2.000 ευρώ , αφαίρεση άδειας για 4 έτη .

: Πρόστιμο , αφαίρεση άδειας για . 2η υποτροπή: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 8 έτη.

Ποινικοποίηση και άρση απορρήτου

Για τις παραπάνω περιπτώσεις, ενεργοποιείται το άρθρο 290Α του Ποινικού Κώδικα για την επικίνδυνη οδήγηση, το οποίο περιλαμβάνει ποινές κάθειρξης.

Επιπλέον, για τη διερεύνηση τέτοιων περιστατικών, οι αρχές μπορούν – τηρώντας τις νόμιμες διαδικασίες – να προχωρήσουν σε άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και των δεδομένων θέσης του οδηγού.

Γιατί έχει πάντα σημασία

Με την μόνιμη σύγχυση και βιασύνη που επικρατεί στους ελληνικούς δρόμους, η υπενθύμιση αυτών των ποινών μπορεί να αποτρέψει δυστυχήματα. Ένα μήνυμα ή μια κλήση δεν αξίζει ποτέ το ρίσκο.

Τι κρατάμε;

Η χρήση κινητού στο τιμόνι είναι από τις πιο επικίνδυνες παραβάσεις .

. Ο νέος ΚΟΚ προβλέπει πρόστιμα έως 4.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος έως 8 χρόνια .

και . Σε περίπτωση πρόκλησης τροχαίου, η πράξη ποινικοποιείται και μπορεί να υπάρξει άρση απορρήτου.

