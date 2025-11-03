Η πιο συχνή παράβαση στην Ελλάδα που τώρα κοστίζει έως 4.000 ευρώ και το δίπλωμα για 8 χρόνια

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Αναγνωρίζοντας ότι η Ελλάδα παραμένει πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε θανάτους από τροχαία, η Κυβέρνηση αναμόρφωσε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας θεσπίζοντας κλιμακωτό σύστημα ποινών με στόχο την καταπολέμηση της συστηματικής παραβατικότητας.
Μεταξύ των πιο επικίνδυνων και συχνών παραβάσεων είναι η χρήση κινητού τηλεφώνου στο τιμόνι -είτε για συνομιλία είτε για αποστολή μηνυμάτων- που αποτελεί κύρια αιτία σοβαρών τροχαίων.
Ο νέος ΚΟΚ έφερε σημαντικές αυστηροποιήσεις στις ποινές για χρήση κινητού, ειδικά όταν αυτή οδηγεί σε τροχαίο:
1. Χρήση κινητού χωρίς πρόκληση συμβάντος
2. Χρήση κινητού με πρόκληση συμβάντος
Για τις παραπάνω περιπτώσεις, ενεργοποιείται το άρθρο 290Α του Ποινικού Κώδικα για την επικίνδυνη οδήγηση, το οποίο περιλαμβάνει ποινές κάθειρξης.
Επιπλέον, για τη διερεύνηση τέτοιων περιστατικών, οι αρχές μπορούν – τηρώντας τις νόμιμες διαδικασίες – να προχωρήσουν σε άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και των δεδομένων θέσης του οδηγού.
Με την μόνιμη σύγχυση και βιασύνη που επικρατεί στους ελληνικούς δρόμους, η υπενθύμιση αυτών των ποινών μπορεί να αποτρέψει δυστυχήματα. Ένα μήνυμα ή μια κλήση δεν αξίζει ποτέ το ρίσκο.
Πηγή: autotypos.gr
Διαβάστε επίσης:
Αντίστροφη μέτρηση για τα τέλη κυκλοφορίας 2026: Τα τρία σημεία προσοχής πριν πληρώσετε
Θανατηφόρος Οκτώβρης στην Αττική: 14 νεκροί και 554 τραυματίες σε τροχαία
Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Το έξυπνο κόλπο που αυξάνει την αυτονομία χωρίς αλλαγή στα μοτέρ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.