Ολοκληρωμένο δυναμικό crossover με 7 χρόνια εγγύηση και τιμή 22.390 ευρώ

Ένα σύγχρονο οικογενειακό crossover μπορεί ακόμη να προσφέρει υβριδική τεχνολογία, πλούσιο εξοπλισμό και πολυετή εργοστασιακή εγγύηση, χωρίς η τιμή του να ξεφεύγει από τα λογικά επίπεδα.

Σε μια αγορά όπου οι τιμές των αυτοκινήτων έχουν ανέβει αισθητά, το Kia XCeed παραμένει μία από τις πιο ισορροπημένες προτάσεις για όποιον αναζητά ένα οικογενειακό crossover με σύγχρονη τεχνολογία, υβριδικό χαρακτήρα, πλούσιο εξοπλισμό και λογική τιμή.

Η βασική του έκδοση ξεκινά πλέον από τις 22.390 ευρώ, συνδυάζοντας τον κινητήρα 1.0T-GDI Hybrid 115 PS με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων και την εργοστασιακή 7ετή εγγύηση της Kia.

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