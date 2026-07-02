Η Maxus συνεχίζει τη δυναμική της πορεία στην ελληνική αγορά ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, καταγράφοντας εξαιρετικές επιδόσεις κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2026.

Συγκεκριμένα, η μάρκα η οποία εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την Automotive Solutions A.E., μέλος του Ομίλου Motor Oil, με την πανελλαδική διανομή και την τεχνική υποστήριξη της μάρκας να έχει αναλάβει ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, σημείωσε εντυπωσιακή αύξηση πωλήσεων σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Κατά το πρώτο πεντάμηνο του έτους, τετραπλασίασε το μερίδιό της σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, αποτελώντας την κορυφαία κινεζική μάρκα στην αγορά ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων στην Ελλάδα.

Μάλιστα, κατατάσσεται στις πέντε πρώτες μάρκες της αγοράς αμιγώς ηλεκτρικών επαγγελματικών οχημάτων και στις τρεις πρώτες της κατηγορίας των pick-up.

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