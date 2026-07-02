Peugeot: Όλα τα SUV της μάρκας στην Ελλάδα (Τιμές)

Η Peugeot έχει σήμερα μία από τις πιο ολοκληρωμένες γκάμες SUV στην ελληνική αγορά, με επιλογές που ξεκινούν από το compact 2008, περνούν στο νέο και πιο δυναμικό 3008 και φτάνουν μέχρι το μεγάλο 5008, το οποίο προσφέρει έως και 7 θέσεις.

Η γαλλική μάρκα καλύπτει ουσιαστικά όλο το φάσμα της κατηγορίας, με εκδόσεις βενζίνης, υβριδικές, plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρικές.

Η αρχική τιμή της SUV γκάμας της Peugeot είναι οι 22.700 ευρώ, με το Peugeot 2008 1.2 PureTech 100 Style Plus, ενώ στην κορυφή βρίσκεται το E-5008 Long Range GT με τιμή 60.500 ευρώ.

Ανάμεσα σε αυτά τα δύο άκρα, η μάρκα προσφέρει μοντέλα για κάθε χρήση: από καθημερινή μετακίνηση στην πόλη, μέχρι οικογενειακά ταξίδια και πλήρως ηλεκτρική οδήγηση.

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