Τι κάνεις αν σου σκάσει λάστιχο σε Εθνική Οδό

Το σκασμένο λάστιχο στην Εθνική Οδό είναι από τις καταστάσεις που μπορούν να τρομάξουν ακόμη και έναν έμπειρο οδηγό.

Οι ταχύτητες είναι υψηλές, η κυκλοφορία κινείται γρήγορα και το περιθώριο λάθους είναι μικρό. Γι’ αυτό το πρώτο και πιο σημαντικό είναι να μην πανικοβληθείς. Αν έχεις το μυαλό σου στον δρόμο και τα δύο χέρια στο τιμόνι, έχεις ήδη κάνει το πρώτο σωστό βήμα. Η πρόληψη ξεκινάει πριν ακόμη συμβεί το απρόοπτο. Οδηγούμε πάντα συγκεντρωμένοι, χωρίς κινητό, χωρίς απότομες κινήσεις και με σωστή θέση πίσω από το τιμόνι. Έτσι, αν ένα ελαστικό χάσει ξαφνικά πίεση ή σκάσει, μπορούμε να αντιδράσουμε πιο ψύχραιμα και να κρατήσουμε τον έλεγχο του αυτοκινήτου.

Κράτα το τιμόνι σταθερά και μην φρενάρεις απότομα

Αν σου σκάσει λάστιχο ενώ κινείσαι με ταχύτητα, το αυτοκίνητο μπορεί να τραβήξει προς τη μία πλευρά. Εκεί είναι που χρειάζεται ψυχραιμία. Κρατάς σταθερά το τιμόνι, δεν κάνεις απότομες διορθώσεις και κυρίως δεν πατάς δυνατά φρένο. Το απότομο φρενάρισμα μπορεί να αποσταθεροποιήσει ακόμη περισσότερο το αυτοκίνητο. Αφήνεις προοδευτικά το γκάζι, κρατάς την πορεία σου όσο μπορείς και κοιτάς μπροστά για ασφαλές σημείο ακινητοποίησης. Αν υπάρχει λωρίδα έκτακτης ανάγκης, πάρκινγκ, έξοδος, σταθμός εξυπηρέτησης ή κάποιο φαρδύ σημείο εκτός κυκλοφορίας, κινείσαι προς τα εκεί με ήρεμες κινήσεις.

Σταμάτα μόνο σε ασφαλές σημείο

Το ζητούμενο δεν είναι απλώς να σταματήσεις, αλλά να σταματήσεις με ασφάλεια. Αν μπορείς να κινηθείς λίγα μέτρα ακόμη χωρίς να χάσεις τον έλεγχο, προτίμησε να βγεις όσο πιο δεξιά γίνεται, μακριά από τη ροή της κυκλοφορίας. Αν υπάρχει έξοδος ή ασφαλές πλάτωμα πολύ κοντά, αυτό είναι προτιμότερο από το να μείνεις σε στενό σημείο της ΛΕΑ. Μόλις σταματήσεις, ανάβεις αμέσως αλάρμ, φοράς το ανακλαστικό γιλέκο και φροντίζεις οι επιβάτες να βγουν από το αυτοκίνητο από τη δεξιά πλευρά, εφόσον αυτό είναι ασφαλές. Δεν μένεις μέσα στο αυτοκίνητο αν βρίσκεται εκτεθειμένο στην κυκλοφορία. Το σωστό είναι να περάσεις πίσω από τις μπαριέρες ή σε ασφαλές σημείο μακριά από τον δρόμο. Το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται αρκετά πίσω από το αυτοκίνητο, μόνο εφόσον μπορείς να το κάνεις χωρίς να κινδυνεύσεις. Σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, η δική σου ασφάλεια είναι πάνω από όλα.

Μην αλλάξεις λάστιχο όπου να ‘ναι

Αν έχεις ρεζέρβα ή κιτ επισκευής, δεν σημαίνει αυτόματα ότι πρέπει να κάτσεις να φτιάξεις το λάστιχο στην άκρη της Εθνικής. Αν το σημείο είναι επικίνδυνο, αν τα αυτοκίνητα περνούν πολύ κοντά ή αν δεν υπάρχει αρκετός χώρος, δεν το ρισκάρεις. Καλύτερα να καλέσεις βοήθεια παρά να εκτεθείς στη λωρίδα κυκλοφορίας. Αν το σημείο είναι ασφαλές και μπορείς να δουλέψεις χωρίς κίνδυνο, τότε ελέγχεις τι επιλογές έχεις. Με ρεζέρβα μπορείς να αντικαταστήσεις τον τροχό και να κινηθείς με χαμηλή ταχύτητα μέχρι το κοντινότερο βουλκανιζατέρ. Με κιτ επισκευής μπορείς να αντιμετωπίσεις μόνο μικρές τρύπες στο πέλμα. Αν το ελαστικό έχει σκιστεί στο πλάι, έχει διαλυθεί ή έχει πάθει μεγάλη ζημιά, το κιτ δεν θα σε σώσει. Σε κάθε περίπτωση, μετά από τέτοιο περιστατικό δεν συνεχίζεις κανονικά το ταξίδι σαν να μη συνέβη τίποτα. Πηγαίνεις στο πλησιέστερο βουλκανιζατέρ για έλεγχο ή αντικατάσταση του ελαστικού.

Πάρε τηλέφωνο την οδική βοήθεια και την Εθνική Οδό

Αν δεν μπορείς να επισκευάσεις το λάστιχο ή αν το σημείο που έχεις σταματήσει είναι επικίνδυνο, καλείς αμέσως την οδική βοήθεια της ασφαλιστικής σου. Παράλληλα, καλό είναι να ενημερώσεις και την εταιρεία που διαχειρίζεται την Εθνική Οδό. Το τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης υπάρχει συνήθως πάνω στην απόδειξη των διοδίων, αλλά και στις πινακίδες κατά μήκος του δρόμου. Η ενημέρωση της Εθνικής Οδού είναι σημαντική, γιατί μπορούν να στείλουν όχημα ασφαλείας, να σημάνουν το σημείο και να προστατεύσουν εσένα και τους υπόλοιπους οδηγούς. Αν υπάρχει άμεσος κίνδυνος ή έχει προκληθεί ατύχημα, καλείς και τις αρμόδιες αρχές.

Πώς μειώνεις τις πιθανότητες να σου συμβεί

Το σκασμένο λάστιχο δεν μπορείς πάντα να το προβλέψεις, αλλά μπορείς να μειώσεις πολύ τις πιθανότητες. Πριν από κάθε ταξίδι, ειδικά αν πρόκειται να κινηθείς σε Εθνική Οδό με υψηλές ταχύτητες, κάνεις έναν βασικό έλεγχο στα ελαστικά. Ελέγχεις πρώτα την πίεση, πάντα με κρύα ελαστικά και σύμφωνα με τις τιμές που δίνει ο κατασκευαστής. Η χαμηλή πίεση ανεβάζει θερμοκρασία, καταπονεί το λάστιχο και μπορεί να οδηγήσει σε αστοχία. Ελέγχεις επίσης την κατάσταση του πέλματος, αν υπάρχουν κοψίματα, εξογκώματα, καρφιά ή εμφανείς φθορές στα πλαϊνά. Μεγάλη σημασία έχει και η ηλικία των ελαστικών. Ένα λάστιχο μπορεί να έχει ακόμη πέλμα, αλλά να είναι ξεραμένο και κουρασμένο από τον χρόνο, τον ήλιο και τη χρήση. Ειδικά στην Ελλάδα, με υψηλές θερμοκρασίες και κακή άσφαλτο σε αρκετά σημεία, τα ελαστικά ταλαιπωρούνται περισσότερο απ’ όσο νομίζουμε. Καλό είναι επίσης να ξέρεις από πριν τι έχει το αυτοκίνητό σου: κανονική ρεζέρβα, ρεζέρβα ανάγκης, κιτ επισκευής ή run-flat ελαστικά. Πολλοί οδηγοί το ανακαλύπτουν τη στιγμή που τους συμβαίνει η ζημιά, δηλαδή πολύ αργά.

Τι κρατάμε

Αν σου σκάσει λάστιχο στην Εθνική Οδό, δεν φρενάρεις απότομα και δεν κάνεις νευρικές κινήσεις στο τιμόνι. Κρατάς σταθερά το τιμόνι, αφήνεις προοδευτικά το γκάζι και προσπαθείς να μετακινηθείς με ασφάλεια προς τα δεξιά. Σταματάς μόνο σε ασφαλές σημείο, ανάβεις αλάρμ, φοράς ανακλαστικό γιλέκο και απομακρύνεις τους επιβάτες από το αυτοκίνητο. Αν έχεις ρεζέρβα ή κιτ επισκευής, το χρησιμοποιείς μόνο αν μπορείς να το κάνεις χωρίς κίνδυνο και συνεχίζεις μέχρι το κοντινότερο βουλκανιζατέρ. Αν δεν μπορείς να κινηθείς, καλείς οδική βοήθεια και ενημερώνεις την εταιρεία της Εθνικής Οδού, με το τηλέφωνο να υπάρχει συνήθως στις αποδείξεις των διοδίων.

Πηγή: autotypos.gr

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