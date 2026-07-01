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01.07.2026 17:00

Το νέο XPENG P7+ λανσάρεται επίσημα στην ελληνική αγορά (photos)

01.07.2026 17:00
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Το νέο XPENG P7+ έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης καθημερινότητας, καλύπτοντας με την ίδια ευκολία τις αστικές μετακινήσεις και τις οικογενειακές αποδράσεις. Η δυναμική fastback σχεδίασή του συνδυάζεται με ιδιαίτερα ευρύχωρη καμπίνα και μεγάλο χώρο αποσκευών, προσφέροντας υψηλό επίπεδο άνεσης για όλους τους επιβάτες.

Το εσωτερικό του ξεχωρίζει για τον σύγχρονο σχεδιασμό και την υψηλή ποιότητα κατασκευής, δημιουργώντας ένα προηγμένο ψηφιακό περιβάλλον για οδηγό και επιβάτες. Παράλληλα, ενσωματώνει τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες στους τομείς της συνδεσιμότητας, της υποβοήθησης του οδηγού και της ψηφιακής διαχείρισης του οχήματος. Μέσω συνεχών αναβαθμίσεων λογισμικού, εξελίσσεται διαρκώς, προσφέροντας νέες δυνατότητες και βελτιώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του.

Κομβικό στοιχείο αποτελεί η προηγμένη ηλεκτρική αρχιτεκτονική 800V, η οποία επιτρέπει υπερταχεία φόρτιση από το 10% έως το 80% σε μόλις 12 λεπτά, μετατρέποντας κάθε μετακίνηση σε μία άνετη και απολαυστική εμπειρία χωρίς συμβιβασμούς. Με αυτονομία από 455 έως 530 χιλιόμετρα, κορυφαία τεχνολογία και μοναδική οδηγική αίσθηση, το νέο μοντέλο έρχεται να κάνει την ηλεκτρική μετακίνηση πιο συναρπαστική από ποτέ.

Με το νέο P7+, η XPENG διευρύνει τη γκάμα των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της στην Ελλάδα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη premium πρόταση που συνδυάζει προηγμένη τεχνολογία, κορυφαία αποδοτικότητα και υψηλά επίπεδα άνεσης.

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Το νέο XPENG P7+ λανσάρεται επίσημα στην ελληνική αγορά (photos)

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ΤΕΤΑΡΤΗ 01.07.2026 17:25
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