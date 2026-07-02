Γερμανικό coupe SUV με 10 χρόνια εγγύηση και τιμή κάτω από 20.000 ευρώ

Η αγορά των SUV έχει γεμίσει επιλογές, όμως τα πραγματικά προσιτά μοντέλα με ξεχωριστό χαρακτήρα δεν είναι και τόσα πολλά. Ειδικά όταν μιλάμε για ένα γερμανικό coupe SUV, με σύγχρονη εικόνα, κινητήρες βενζίνης, μεγάλο χώρο αποσκευών και τιμή που ξεκινά κάτω από τις 20.000 ευρώ, η λίστα μικραίνει πολύ.

Το μοντέλο που μπαίνει σε αυτή την κατηγορία είναι το Volkswagen Taigo, το οποίο έχει αρχική τιμή 19.990 ευρώ στην ελληνική αγορά. Πρόκειται για ένα compact coupe SUV, που πατά πάνω στη λογική της πρακτικότητας ενός μικρού SUV, αλλά προσθέτει πιο δυναμική σχεδίαση, χαμηλότερη γραμμή οροφής και πιο ιδιαίτερο στιλ.

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