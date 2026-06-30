Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού ορκίστηκε ο Εμμανουήλ Καραλής – Μαζί του και οι ολυμπιονίκες του Παρισιού

Ο Εμμανουήλ Καραλής ορκίστηκε σήμερα αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού.

Ο πρωταθλητής του επί κοντώ, μετά τη συμμετοχή του στο Diamond League του Παρισιού, επέστρεψε στην Ελλάδα και παρέστη στην ορκωμοσία, αξιοποιώντας τη δυνατότητα που παρέχει η Πολιτεία λόγω των επιτυχιών του σε Ολυμπιακούς Αγώνες και παγκόσμια πρωταθλήματα.

Μαζί του ορκίστηκαν και οι 4 ολυμπιονίκες του Παρισιού στην κωπηλασία (Φίτσιου, Κοντού, Γκαϊδατζής), αλλά και οι Τσελίδης και Χρήστου, που επίσης ανέβηκαν στο βάθρο πριν από δύο χρόνια.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας και ο Μίλτος Τεντόγλου που επίσης κατέκτησαν μετάλλια στο Παρίσι, έχουν ήδη αξιοποιήσει την ένταξή τους στις Ενοπλες Δυνάμεις.

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