search
ΤΡΙΤΗ 30.06.2026 16:03
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.06.2026 15:05

Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού ορκίστηκε ο Εμμανουήλ Καραλής – Μαζί του και οι ολυμπιονίκες του Παρισιού

30.06.2026 15:05
orkomosia-olympionikes

Ο Εμμανουήλ Καραλής ορκίστηκε σήμερα αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού.

Ο πρωταθλητής του επί κοντώ, μετά τη συμμετοχή του στο Diamond League του Παρισιού, επέστρεψε στην Ελλάδα και παρέστη στην ορκωμοσία, αξιοποιώντας τη δυνατότητα που παρέχει η Πολιτεία λόγω των επιτυχιών του σε Ολυμπιακούς Αγώνες και παγκόσμια πρωταθλήματα.

Μαζί του ορκίστηκαν και οι 4 ολυμπιονίκες του Παρισιού στην κωπηλασία (Φίτσιου, Κοντού, Γκαϊδατζής), αλλά και οι Τσελίδης και Χρήστου, που επίσης ανέβηκαν στο βάθρο πριν από δύο χρόνια.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας και ο Μίλτος Τεντόγλου που επίσης κατέκτησαν μετάλλια στο Παρίσι, έχουν ήδη αξιοποιήσει την ένταξή τους στις Ενοπλες Δυνάμεις.

Διαβάστε επίσης:

Ο γιος της Φώφης Γεννηματά πήρε το πτυχίο του στη Νομική

Οι τρυφερές ευχές Κυριάκου στη Μαρέβα για τα γενέθλιά της

Γεωργιάδης: Υποψήφια της Πλεύσης Ελευθερίας η 57χρονη που έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα στην Κορινθία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsunami dog
ΚΟΣΜΟΣ

Από εγκαταλελειμμένο κουτάβι σε ήρωα: Η απίστευτη ιστορία του Τσουνάμι, του σκύλου διάσωσης που έσωσε 13 ζωές στη Βενεζουέλα

bad-bridgets_3006_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Bad Bridgets»: Colin Farrell και Steve Coogan στο cast της νέας ταινίας του Rich Peppiatt (photo)

petralona_katarrefsi-polikatoikias_3006_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Συγκλονιστικά στιγμιότυπα μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας (photos/videos)

psaras-eirinikos
ΚΟΣΜΟΣ

Οκτώ ημέρες χαμένος στον Ειρηνικό: 42χρονος περιγράφει πώς επιβίωσε με ωμό ψάρι και βρόχινο νερό (Video)

doxa
ΚΟΣΜΟΣ

Η αβεβαιότητα για τη διπλωματία στο Κατάρ θολώνει τις προοπτικές για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν – Δεν συμμετέχει η Τεχεράνη στις απευθείας συνομιλίες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
apostolos-tsitsipas
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Απόστολος Τσιτσιπάς απάντησε με αιχμές στον γιο του για τη λήξη της συνεργασίας τους: «Αν σε απέρριψαν, γλίτωσες από το λάθος μέρος»

chasapopoulos-new
MEDIA

«Κοινωνία Ώρα Mega»: Εκτός εκπομπής σήμερα η Ανθή Βούλγαρη - Όσα είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στην έναρξη (Video)

kalx tu
ΚΑΛΧΑΣ

Βροχή από γκάλοπ, μόνο η Γεροβασίλη σίγουρη για Τσίπρα, ο Καραμέρος και ο Κραουνάκης, η στάση του Καστανίδη, η αποχώρηση Χουρδάκη και η απουσία Γαλανού

venzinas-antlia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος η επιδότηση στο diesel: Έρχονται αυξήσεις στην αντλία – Στα 2 ευρώ το λίτρο θα φτάσει στις Κυκλάδες

Korinthia
ΕΛΛΑΔΑ

Υποψήφια βουλευτής με κόμμα της αντιπολίτευσης ήταν η 57χρονη που συνελήφθη για εμπρησμό στην Κορινθία - Βίντεο ντοκουμέντο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 30.06.2026 16:03
tsunami dog
ΚΟΣΜΟΣ

Από εγκαταλελειμμένο κουτάβι σε ήρωα: Η απίστευτη ιστορία του Τσουνάμι, του σκύλου διάσωσης που έσωσε 13 ζωές στη Βενεζουέλα

bad-bridgets_3006_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Bad Bridgets»: Colin Farrell και Steve Coogan στο cast της νέας ταινίας του Rich Peppiatt (photo)

petralona_katarrefsi-polikatoikias_3006_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Συγκλονιστικά στιγμιότυπα μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας (photos/videos)

1 / 3