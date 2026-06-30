Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού ορκίστηκε ο Εμμανουήλ Καραλής – Μαζί του και οι ολυμπιονίκες του Παρισιού

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ο Εμμανουήλ Καραλής ορκίστηκε σήμερα αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού.
Ο πρωταθλητής του επί κοντώ, μετά τη συμμετοχή του στο Diamond League του Παρισιού, επέστρεψε στην Ελλάδα και παρέστη στην ορκωμοσία, αξιοποιώντας τη δυνατότητα που παρέχει η Πολιτεία λόγω των επιτυχιών του σε Ολυμπιακούς Αγώνες και παγκόσμια πρωταθλήματα.
Μαζί του ορκίστηκαν και οι 4 ολυμπιονίκες του Παρισιού στην κωπηλασία (Φίτσιου, Κοντού, Γκαϊδατζής), αλλά και οι Τσελίδης και Χρήστου, που επίσης ανέβηκαν στο βάθρο πριν από δύο χρόνια.
Ο Λευτέρης Πετρούνιας και ο Μίλτος Τεντόγλου που επίσης κατέκτησαν μετάλλια στο Παρίσι, έχουν ήδη αξιοποιήσει την ένταξή τους στις Ενοπλες Δυνάμεις.
Διαβάστε επίσης:
Ο γιος της Φώφης Γεννηματά πήρε το πτυχίο του στη Νομική
Οι τρυφερές ευχές Κυριάκου στη Μαρέβα για τα γενέθλιά της
Γεωργιάδης: Υποψήφια της Πλεύσης Ελευθερίας η 57χρονη που έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα στην Κορινθία
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.