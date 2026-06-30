Βροχή από γκάλοπ, μόνο η Γεροβασίλη σίγουρη για Τσίπρα, ο Καραμέρος και ο Κραουνάκης, η στάση του Καστανίδη, η αποχώρηση Χουρδάκη και η απουσία Γαλανού

Καλημέρα σας

Ξέρω ότι έχετε αγωνία για τα γκάλοπ, αλλά μην αγχώνεστε. Αυτές οι μέρες, αρχής γενομένης από σήμερα Τρίτη, θα έχουν πολλές δημοσκοπήσεις. Τουλάχιστον 4 εταιρείες θα δημοσιοποιήσουν έρευνες μέχρι το τέλος της εβδομάδας, άντε αρχές της επόμενης. Ίσως και περισσότερες.

Ανατροπές δεν βλέπω να υπάρχουν.

Το πρώτο ενδιαφέρον θα είναι εάν ο Μητσοτάκης προσεγγίζει ή πιάνει το 30%. Πιθανόν εδώ να έχουμε μικτή εικόνα. Και θετικά και απογοητευτικά νέα για την κυβέρνηση.

Το δεύτερο είναι πόσο μακριά ή κοντά είναι ο Τσίπρας από το να εμπεδώσει τη ζώνη 18%- 20%, που ήταν η εκλογική του επίδοση το 2023. Το ότι ανεβαίνει θα επιβεβαιωθεί πάντως.

Το τρίτο είναι εάν όντως το ΠΑΣΟΚ καταφέρνει να υποσκελίσει την Ελπίδα της Καρυστιανού. Κυρίως επειδή πέφτει η Ελπίδα και όχι επειδή ανεβαίνει το ίδιο. Μάλιστα, ένα συμπληρωματικό ερώτημα εάν και πόσο πέφτει το ΠΑΣΟΚ.

Αυτά για να έχουμε ένα μπούσουλα και να προετοιμαστούν όσοι πρέπει να προετοιμαστούν.

Μόνο τη Γεροβασίλη, ούτε καν τον Φάμελλο

Δεν θέλω να έχω νέα στενάχωρα – είναι απόρροια του συνδρόμου που έχω από το «άγγελο εξάγγελος» του Νιόνιου να ξέρετε.

Αλλά οφείλω να τα μεταφέρω, καθότι το καθήκον δεν πρέπει να υποχωρεί από τα συναισθήματα.

Κανέναν, λοιπόν, δεν θα πάρει ο Αλέξης Τσίπρας από τους σημερινούς του ΣΥΡΙΖΑ τους επιφανείς και τους βουλευτές. Εντάξει, προφανώς υπάρχουν οι εξαιρέσεις. Η Όλγα η Γεροβασίλη για παράδειγμα είναι μία εξαίρεση. Αλλά φοβάμαι ότι θα είναι, αν όχι η μοναδική, σίγουρα από τις ελάχιστες.

Δεν συζητώ για Σωκράτη Φάμελλο, που τα έκανε μπάχαλο, και κάτι άλλες περιπτώσεις, που νόμιζαν ότι θα πήγαιναν πρώτο τραπέζι πίστα.

Όσο βλέπουν από τον Τσίπρα ότι η ΕΛΑΣ πάει καλά μόνη της, τόσο καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι Συριζαίοι είναι… βαρίδια. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουν πλέον να μπουν στην «κιβωτό», ακόμα και να παραιτηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα, αλλά τουλάχιστον όσοι το κάνουν θα εκτιμηθεί. Η Μαριλίζα η Ξενογιαννακοπούλου το έκανε και έχει ελπίδες. Αλλά όσο το καθυστερούν οι ενδιαφερόμενοι ελπίζοντας ότι στην τελική ευθεία και στην αναμπουμπούλα θα χωθούν, τόσο αδειάζει η κλεψύδρα. Είναι και θέμα… πίστης, ξέρετε!

Η απογοήτευση για Καραμέρο

Και επειδή μιλάμε για θέμα… πίστης, δεν έχουν εκλάβει με θετικό τρόπο – και λογικό εδώ που τα λέμε – την πληροφορία που τους μεταφέρθηκε ότι ο Γιώργος Καραμέρος εκτιμά πως δεν είναι (ακόμα) τόσο ψηλά η ΕΛΑΣ και ότι είναι νωρίς για προβλέπεις άνω του 20%.

Μία μικρή απογοήτευση την εκφράζουν καθώς ο Καραμέρος υποτίθεται θα ήταν από τους πρώτους που θα έστεργαν το νέο εγχείρημα.

Ο ρόλος του Κραουνάκη

Ο Σταμάτης Κραουνάκης είναι ο ισχυρός παράγοντας περί των πολιτιστικών θεμάτων στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Ο γνωστός δημιουργός έχει άριστη προσωπική σχέση με τον πρώην πρωθυπουργό και ουσιαστικά είναι ο άτυπος σύμβουλός του στο πεδίο αυτό – και όχι μόνο, καθώς ο Κραουνάκης έχει και συνολικότερη πολιτική άποψη. Σε αυτόν μάλιστα αποδίδεται και η ιδέα για την τοποθέτηση του Μαυρουδή σε θέση Τομεάρχη Πολιτισμού στην ΕΛΑΣ, αν και το κόμμα διαθέτει στελέχη, όπως ο Χάρης Μουμουλίδης, που πολλοί θεωρούσαν φαβορί για την αρμοδιότητα.

Σωσίβιο η αυτοδιοίκηση

Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για να διασωθεί στο λεκανοπέδιο δεν είναι κακό, αλλά ίσως έχει καθυστερήσει. Η ιδέα λοιπόν που υλοποιεί η Χαριλάου είναι να επιστρατεύσει στελέχη της αυτοδιοίκησης στα ψηφοδέλτια της Αττικής.

Ήδη ανακοινώθηκαν ο πρώην Περιφερειάρχης και άλλοτε ισχυρός άνδρας της Άρσης Βαρών, Γιάννης Σγουρός και ο αντιδήμαρχος Γιώργος Αποστολόπουλος για την Α’ Αθήνας.

Το ΠΑΣΟΚ έχει δύναμη στην αυτοδιοίκηση, αλλά το θέμα είναι πως δεν γίνεται να κατέβουν δήμαρχοι, αφού απαιτείται η οριστική παραίτησή τους από το αξίωμα – οι αντιδήμαρχοι παραιτούνται και επανέρχονται αν δεν εκλεγούν, κανένα πρόβλημα δηλαδή.

Η ενεργοποίηση των αυτοδιοικητικών θα έπρεπε να είχε γίνει έτσι κι αλλιώς εδώ, αλλά έστω κι αργά κακό δεν κάνει…

Η στάση του Χάρη

Δεν θα πάει στην ΕΛΑΣ του Τσίπρα ο Χάρης Καστανίδης. Για την ακρίβεια δεν ήταν ποτέ στις σκέψεις του να μετακομίσει εκεί, ακόμα κι αν τον καλούσε ο πρώην πρωθυπουργός.

Ο πρώην υπουργός και ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, που αποχώρησε από το Κίνημα έχει σταθερή άποψη υπέρ της δημιουργίας ενός μεγάλου μετώπου, μίας παράταξης στον προοδευτικό χώρο. Να υπάρξει τέλος πάντως κάτι πού ευρύτερο αυτών που υπάρχουν σήμερα. Θα το προσπαθήσει μαζί και με άλλους και εφόσον δεν ευοδωθεί η προσπάθεια μέχρι τις πρώτες εκλογές, θα επανεκτιμηθούν όλα ενόψει της δεύτερης κάλπης, που θα γίνουν προφανώς με νέα δεδομένα.

Η Καρυστιανού και το Πολιτικό Συμβούλιο

Σαν να… διάβασε τον χθεσινό Κάλχα η Μαρία Καρυστιανού και κινήθηκε αμέσως.

Η συγκρότηση ενός Πολιτικού Συμβουλίου ήταν επιβεβλημένη κίνηση – αλλιώς θα απειλούσε το ρεκόρ του ΠΑΣΟΚ, το οποίο λειτουργούσε επί ένα χρόνο χωρίς όργανα, επειδή λέει θα πήγαινε σε συνέδριο.

Ελπίζω να μην επαναλάβει το λάθος του ΠΑΣΟΚ και να καθυστερήσει το συνέδριο, που λέει ότι θα κάνει. Όσο αρχηγικά κι αν έχουν γίνει τα κόμματα, κάποια συλλογικά όργανα είναι αναγκαία – δείτε και την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα!

– Περίμενα να δω τον Νίκο Γαλανό, τον πιο έμπειρο περί των πολιτικών στο κόμμα, στο Πολιτικό Συμβούλιο κι απόρησαν με την απουσία του.

Δύσκολοι καιροί για τον Κασσελάκη

Θα έλεγα… «ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα», αλλά δεν ξέρω αν έχει μείνει καν… πόρτα εκεί στους Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο.

Χθες έφυγε ο… προ-προτελευταίος βουλευτής, ο Μιχάλης Χουρδάκης, μία μέρα μετά την αποχώρηση της Θεοδώρας Τζάκρη.

Οσονούπω αποχωρεί και η προτελευταία βουλευτής – η Γιώτα Πούλου – μου λένε.

Θα μείνει πάντως η Ραλλία Χρηστίδου.

Αμηχανία στις τράπεζες για τον αναβαλλόμενο φόρο

Στα τραπεζικά πηγαδάκια των συστημικών ομίλων καταγράφεται, σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, μια αμηχανία μετά τη νέα παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα για την επιτάχυνση της αποπληρωμής του αναβαλλόμενου φόρου, ενός ζητήματος που παραμένει κρίσιμο για τους ισολογισμούς των τραπεζών.

Αν και επισήμως δεν υπήρξε καμία αντίδραση από τις διοικήσεις των τραπεζών, στον εσωτερικό διάλογο των στελεχών σε Eurobank, Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς και Εθνική Τράπεζα το θέμα συζητείται με προσοχή. Τραπεζικές πηγές σημειώνουν ότι οποιαδήποτε αλλαγή στο πλαίσιο του DTC θα μπορούσε να επηρεάσει τον σχεδιασμό κεφαλαίων και τη μερισματική πολιτική, τη στιγμή που ο κλάδος επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει την επιστροφή στην κανονικότητα.

Παράλληλα, δεν λείπουν και οι φωνές που εκτιμούν ότι η συζήτηση ανοίγει εκ νέου ένα ευαίσθητο κεφάλαιο για το τραπεζικό σύστημα, σε μια περίοδο που η σταθερότητα αποτελεί προτεραιότητα.

Στελέχη πάντως αποφεύγουν δημόσια σχόλια, κρατώντας χαμηλούς τόνους μέχρι νεωτέρας.

Το λιανεμπόριο επιστρέφει στο χρηματιστήριο

Η απόλυτα επιτυχημένη εισαγωγή της Αττικά Πολυκαταστήματα, μέλους της IDEAL Holdings, στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Euronext Athens. με το ύψος των συνολικών κεφαλαίων που προσφέρθηκαν να διαμορφώνεται σε €212 εκατ., ποσό που αντιστοιχεί σε υπερκάλυψη κατά 3,9 φορές, δείχνει ένα πράγμα: Ότι το ελληνικό λιανεμπόριο επιστρέφει δυναμικά στο ελληνικό χρηματιστήριο, αν συμπεριλάβουμε και τη σχετικά πρόσφατη εισαγωγή του ομίλου FAIS σε αυτό.

Αν μάλιστα είχε υλοποιηθεί και η ξεχωριστή εισαγωγή των malls της Lamda όπως σχεδιαζόταν από τη διοίκησή της πριν μερικά χρόνια η εκπροσώπηση του λιανεμπορίου θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Αν και το τελευταίο σχέδιο έχει παγώσει επ’ αόριστον για τη Lamda ίσως η διοίκηση της το ξανασκεφτεί βλέποντας ανταγωνιστικούς ομίλους να παίρνουν την απόφαση…

Συνεχίζεται η συγκέντρωση στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση – Έρχονται νέες εξαγορές

Στις μεγάλες αλλαγές που συντελούνται το τελευταίο διάστημα στον χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, αναφέρθηκε ο νέος CEO της Brokers Union, Αναστ. Παπαδόπουλος σε πρόσφατη εκδήλωση της εταιρίας για την βράβευση των κορυφαίων συνεργατών της εταιρίας τη χρονιά που πέρασε. Πιο συγκεκριμένα μίλησε για την μεγάλη τάση συγκέντρωσης που παρατηρείται στον κλάδο, αλλά και σε επερχόμενες αλλαγές όπως η αφαίρεση της ασφάλισης αστικής ευθύνης στο αυτοκίνητο από τους διαμεσολαβητές και η μεταφορά της στις αυτοκινητοβιομηχανίες, λόγω των τελευταίων τεχνολογικών εξελίξεων, που το λάθος μπορεί να μην αφορά στον οδηγό αλλά στο λογισμικό των οχημάτων.

Πάντως ο κ. Παπαδόπουλος ανακοίνωσε νέες συνεργασίες αλλά και την πρόθεση του να προχωρήσει πολύ σύντομα σε νέες εξαγορές.

Θετικά εξέλαβε η αγορά την κίνηση του ομίλου Fais για την πώληση ξενοδοχείου

Στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής του ομίλου Fais να αποχωρήσει σταδιακά από δραστηριότητες που δεν βρίσκονται στο core business της εντάσσεται και η πρόσφατη πώληση της πεντάστερης ξενοδοχειακής μονάδας Radisson Blu Zaffron Resort στο Καμάρι της Σαντορίνης. Η συναλλαγή έφτασε το ύψος των 28,3 εκατ. ευρώ και αγοραστής είναι κοινοπραξία γαλλικών και διεθνών επενδυτικών σχημάτων. Συμβουλευτικό ρόλο σε αυτή την κίνηση έπαιξε και η Alpha Bank που μην ξεχνάμε ήταν συντονιστής κύριος ανάδοχος της πρόσφατης εισαγωγής του ομίλου Fais στο Euronext Athens. Η αγορά πάντως δείχνει να εξέλαβε ως θετική την πώληση του ξενοδοχείου και μάλλον δεν είναι τυχαίο ότι η μετοχή άρχισε να ανακάμπτει μετά την ανακοίνωση της κίνησης αυτής από τη διοίκηση του ομίλου.

Πού οφείλεται η απότομη αύξηση Μαρτίου και η επακόλουθη συνεχόμενη πτώση στην κατανάλωση καυσίμων

Μία απότομη αύξηση της κατανάλωσης στα καύσιμα παρατηρήθηκε στην εγχώρια αγορά με την έναρξη του πολέμου τον περασμένο Μάρτιο, αλλά μετά ακολούθησε μία εντελώς αντίστροφη πτωτική πορεία για τους επόμενους τρεις μήνες, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδας (ΣΕΕΠΕ).

Αυτό δείχνει ότι οι Έλληνες οδηγοί τρομοκρατήθηκαν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή και έσπευσαν να «φουλάρουν» τα ρεζερβουάρ τους ενόψει των αυξήσεων που όλες οι προβλέψεις έλεγαν ότι ερχόντουσαν, αλλά και του (τότε) φόβου για πιθανές μελλοντικές ελλείψεις σε καύσιμα.

Ίσως αυτή η συμπεριφορά να εξηγεί και την πτώση που έχει παρατηρηθεί σε αυτό το διάστημα τόσο στις επιχειρήσεις εστίασης αλλά και στις μικρές αποδράσεις σε τουριστικούς προορισμούς του σαββατοκύριακου…

Η δέυτερη γενιά των Μπάκου-Καϋμενάκη μπαίνει στον χώρο της μόδας

Με την έγκριση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 3 εκατ. ευρώ επισημοποιήθηκε η παρουσία της δεύτερης γενιάς των επιχειρηματιών Μπάκου-Καϋμενάκη ως βασικών μετόχων στην Δούρος ΑΕ την γνωστή μας DUR.

Πρόκειται για τον γιο του Δημ. Μπάκου και την κόρη του Γιάννη Καϋμενάκη, δύο ισχυρών οικονομικών παραγόντων, με σημαντική δραστηριότητα σε ένα ευρύ φάσμα του επιχειρείν, όπως η ναυτιλία, οι κατασκευές, η ενέργεια, ο τραπεζικός τομέας και άλλοι κλάδοι. Η παρουσία τους σύμφωνα με ανακοίνωση «δημιουργεί αισιοδοξία και θέτει ισχυρές βάσεις για την περαιτέρω δυναμική ανάπτυξη της εταιρείας, όχι μόνο στον χώρο της μόδας αλλά και στους τομείς του real estate και των κατασκευών».

H AMK σύμφωνα με ανακοίνωση «δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού της εταιρείας».

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