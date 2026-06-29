Το «χαρτί» των παροχών και η δεξαμενή ΠΑΣΟΚ, η πτώση της Καρυστιανού και ο Σαμαράς, το διαζύγιο Κασσελάκη – Τζάκρη και οι διορθώσεις της ΕΛΑΣ  

Καλημέρα και καλή εβδομάδα

Το… blue chip κάθε κυβέρνησης, το πακέτο με τις παροχές της ΔΕΘ, επιστρατεύει σιγά σιγά το Μαξίμου για να… τερματίσει όσο πιο κοντά στο όριο του 30%, – ή και πάνω από αυτό – πριν οι δημοσκοπήσεις σταματήσουν για την καλοκαιρινή περίοδο.

Η δυνατότητα για μέτρα ελάφρυνσης και παροχές είναι μεγάλη, αλλά το θέμα είναι ποιοι θα κερδίσουν από αυτές και αν οι εξαγγελίες θα έχουν πολιτικό αποτύπωμα.

Είναι περίεργο πράγμα αυτό με το «πολιτικό αποτύπωμα»: Στη ΔΕΘ του 1999 ο Σημίτης έδωσε μεγάλο πακέτο και παρότι είχε χάσει τις ευρωεκλογές λίγο νωρίτερα, τελικά το «γύρισε» και πήρε τις εκλογές του 2000. Στη ΔΕΘ του 2003 επίσης έδωσε ό,τι είχε και δεν είχε, αλλά το παιχνίδι ήταν χαμένο ήδη, όπως αποδείχθηκε στις κάλπες του 2004.

Σημειωτέον ότι οι εκλογές του 2000 ήταν οι τρίτες κατά σειρά που κέρδισε το ΠΑΣΟΚ. Αλλά όχι με τον ίδιο αρχηγό. Η ΝΔ θέλει να βρει τον τρόπο να το κάνει με τον ίδιο αρχηγό, τον Μητσοτάκη.

Η δεξαμενή του… ΠΑΣΟΚ

Πέρα από τις παροχές της ΔΕΘ, η κυβέρνηση ελπίζει και σε μία «δεξαμενή» ψηφοφόρων που τη θεωρεί προνομιακή: Τους μετριοπαθείς, δεξιόστροφους Πασόκους, που βλέπουν το κόμμα τους να μην έχει ελπίδες για τη δεύτερη θέση, αλλά ταυτόχρονα θεωρούν «κίνδυνο» την επιστροφή Τσίπρα και μάλιστα με δυναμική προοπτική.

Ειδικά αυτό το δεύτερο στοιχείο λοιπόν φαίνεται να αποτυπώνεται στις τελευταίες μετρήσεις – λιγότερο ή περισσότερο δεν έχει σημασία, η τάση πάντως είναι δεδομένη.

Ποια είναι η τάση; Ότι η ΝΔ «τσιμπάει» λόγω της ανόδου της ΕΛΑΣ. Κι ότι το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει πτωτική τάση. Απλό και εμφανές σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Το πόσο ισχυρή θα είναι η τάση και τι διάρκεια θα έχει θα φανεί.

Η πτώση της Καρυστιανού…

Στο μεταξύ, στις δημοσκοπήσεις είναι εμφανής πλέον και η σοβαρή υποχώρηση της Μαρίας Καρυστιανού.

Η Ελπίδα για Δημοκρατία έχει επιδείξει μία πρωτοφανή αμηχανία, τύπου «είμαστε κι εμείς εδώ, αλλά δεν ξέρουμε τι να κάνουμε»!

Οι περισσότερες εταιρείες τη δίνουν με σημαντική έως ραγδαία πτώση ποσοστών και βέβαια σε μονοψήφια επίπεδα.

Το μείζον πρόβλημα δεν είναι οι αποχωρήσεις στελεχών και οι εσωτερικές γκρίνιες και κριτικές, όσο η απουσία ενός πλαισίου δράσης. Κοινώς σαν να μην κάνει τίποτα ενάμισι μήνα τώρα!

…και ο Σαμαράς

Επειδή στην πολιτική, όπως συχνά και στη ζωή, η μια του ενός είναι και όφελος για τον άλλον – όπως λέει και ο Καιρίδης με τα ενοίκια φωτιά – η πτώση της Καρυστιανού δίνει δυνάμεις στον Αντώνη Σαμαρά.

Και είναι λογικό: Αν ήταν επιβλητική η παρουσία της Ελπίδας για Δημοκρατία, τότε ένα διόλου μικρό δεξιό/συντηρητικό ακροατήριο θα εκφραζόταν μέσω αυτής.

Αλλά τώρα βρίσκει έδαφος όλο και περισσότερο (το 5αράκι μπορεί και αν κλειδώνει) το εγχείρημα του προέδρου Αντώνη, που ξέρει πώς γίνεται η δουλειά απείρως καλύτερα από την Καρυστιανού.

Οι επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι κρίσιμες και για Σαμαρά και για Καρυστιανού, θα έλεγα.

Το παράδοξο με τον Βελόπουλο

Πάντως, το ότι πέφτει η Μαρία Καρυστιανού σε σχέση με τις πρώτες μετρήσεις μετά την ίδρυση του κόμματος, δεν είναι εύκολο να δικαιολογήσει την… εκτίναξη της Ελληνικής Λύσης, που δείχνουν κάποιοι. Εντάξει, κερδίζει ο Βελόπουλος – ο μέσος όρος 11 ερευνών περί τα τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου τον έδειχναν στο 6,71% – αλλά να ξεπερνάει και το 9% κομματάκι δύσκολο μου φαίνεται.

Αλλά, σε κάθε περίπτωση, οφείλουμε να περιμένουμε. Δεν συμφωνούν όλοι ότι διαμορφώνεται νέο δίπολο και αυτό το κατανοώ.

Το διαζύγιο Κασσελάκη – Τζάκρη

Δεν άντεξε άλλο την περιπέτεια με τον Στέφανο Κασσελάκη η Θεοδώρα Τζάκρη και αποχώρησε, όπως τα λέγαμε από την περασμένη εβδομάδα.

Οι σχέσεις των δύο είχαν χαλάσει από καιρό.

Ο Κασσελάκης δεν αποδεχόταν ότι το κόμμα του είχε ελάχιστες πιθανότητες να επιβιώσει και απέρριπτε την ιδέα να μπει σε συζητήσεις με το ΠΑΣΟΚ. Η έλλειψη ρεαλισμού φάνηκε όταν του πήγε γκάλοπ με τους Δημοκράτες στο 2,1% προ ημερών. Όταν έχεις 2,1% πριν ξεκινήσει η πόλωση της προεκλογικής περιόδου, το λογικό είναι ότι θα πας παρακάτω. Και αφού ήταν στο τραπέζι σενάριο με το ΠΑΣΟΚ όφειλε να την εξετάσει και όχι να λέει κάτι τρελά, όπως ότι πρέπει να κάνει το Κίνημα νέες εσωκομματικές εκλογές στην περίπτωση που θα πήγαιναν εκεί οι Δημοκράτες.

Μάλλον αυτό όμως πρόσχημα για άρνηση. Με τη διακήρυξη περί «φιλελεύθερου κέντρου», βλέπετε, ο Κασσελάκης κλείνει το μάτι στη ΝΔ.

Διορθωτικές κινήσεις στην ΕΛΑΣ

Το… «νόμισμα» για την ΕΛΑΣ έχει δύο όψεις αυτό τον καιρό.

Από τη μία η άνοδος στις δημοσκοπήσεις, που φέρουν το κόμμα στη δεύτερη θέση, όλο και πιο καθαρά, όλο και με πιο ανοδική τάση.

Από την άλλη όμως, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα «ατζέντας, δημόσιου λόγου και συμπεριφοράς στελεχών».

Και εξηγούμαι:

Ατζέντα: Η εμμονή γύρω από θέματα φορολογίας έχει εγκλωβίσει την ΕΛΑΣ σε μία άχαρη και τελι8κών άβολη συζήτηση. Τη μια τα γρήγορα κότερα, την άλλη τα αυτοκίνητα με τα πολλά κυβικά και πάει λέγοντας. Βλέπω όμως στροφή σε αυτό και μάλλον δεν θα ξανακούσετε για φόρους και τέτοιες ιστορίες.

Δημόσιος λόγος: Όταν στελέχη εμφανίζονται απροετοίμαστα, εκθέτουν τον κόμμα τους και τον Αλέξη Τσίπρα που έχει επενδύσει σε νέα πρόσωπα. Τόσο απλό.

Συμπεριφορές: Το ότι η ΕΛΑΣ είναι δεύτερη ήδη δεν χρειάζεται να γίνει αφορμή για αλαζονείες και αμετροέπειες. Το είπε ο Τσίπρας, αλλά ο Τσίπρας είναι ο Τσίπρας. Οι υπόλοιποι οφείλουν να είναι πιο σεμνοί και ταπεινοί, που έλεγε και κείνη η ψυχή ο Κώστας ο Καραμανλής.

Οι λίστες που μεγαλώνουν…

Στην επιχειρηματική αγορά δεν μετράνε μόνο οι συμφωνίες που ανακοινώνονται, αλλά κυρίως εκείνες που ετοιμάζονται πίσω από κλειστές πόρτες. Και όσοι παρακολουθούν στενά τις κινήσεις των μεγάλων ομίλων λένε ότι οι λίστες με τους υποψήφιους στόχους εξαγορών έχουν μεγαλώσει αισθητά το τελευταίο διάστημα. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά τις κινήσεις της METLEN, της THEON, αλλά και τις νέες επενδύσεις που ανακοινώνονται σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση, αρκετοί επιχειρηματίες δέχονται πλέον περισσότερα τηλεφωνήματα από συμβούλους εξαγορών παρά από τραπεζίτες.

Στην αγορά λένε ότι το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στην ενέργεια ή στην άμυνα. Βιομηχανία, τρόφιμα, τεχνολογία, υγεία και real estate βρίσκονται στο μικροσκόπιο ελληνικών και ξένων κεφαλαίων, ενώ αρκετοί επικεφαλής εισηγμένων εταιρειών έχουν αρχίσει να κοιτούν περισσότερο προς την ανάπτυξη μέσω εξαγορών παρά μέσω οργανικής επέκτασης. Το ερώτημα δεν είναι αν θα υπάρξουν νέα deals μέχρι το τέλος του χρόνου. Το ερώτημα είναι ποιος θα προλάβει να τα ανακοινώσει πρώτος.

Το νέο στοίχημα της ΑΒ

Όποιος παρακολουθεί μόνο τα εγκαίνια νέων καταστημάτων της ΑΒ Βασιλόπουλος, μάλλον χάνει τη μεγάλη εικόνα. Στην αγορά λένε ότι το πραγματικό σχέδιο δεν είναι απλώς να μεγαλώσει το δίκτυο, αλλά να αλλάξει το μοντέλο ανάπτυξης της αλυσίδας. Οι κινήσεις στη Σαντορίνη, η επιτάχυνση του franchise με στόχο ακόμη 100 νέα σημεία μέσα στο 2026 και οι συνεχείς επενδύσεις στις ψηφιακές υπηρεσίες δείχνουν ότι η διοίκηση επιχειρεί να «τρέξει» ταυτόχρονα σε τρία μέτωπα: μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη, χαμηλότερο λειτουργικό κόστος και καλύτερη εμπειρία πελάτη.

Το ενδιαφέρον, πάντως, βρίσκεται αλλού. Παράγοντες της αγοράς επιμένουν ότι οι εξαγορές μικρότερων αλυσίδων και τοπικών δικτύων δεν έχουν τελειώσει και ότι η ΑΒ συνεχίζει να εξετάζει ευκαιρίες όπου μπορεί να ενισχύσει γρήγορα την παρουσία της χωρίς να ξεκινά από το μηδέν. Με τον ανταγωνισμό στο οργανωμένο λιανεμπόριο να ανεβάζει ταχύτητα, όσοι γνωρίζουν καλά τις κινήσεις της εταιρείας λένε ότι το δεύτερο εξάμηνο θα έχει περισσότερες ειδήσεις από όσες έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Διαβάστε επίσης:

«Μη χάσει το ΠΑΣΟΚ τέτοιο κελεπούρι»: Το σχόλιο Γεωργιάδη μετά το «δεν ρωτήθηκα, δεν συμφωνώ» της Τζάκρη για τη συνέντευξη στον Κασσελάκη

Τσουκαλάς: Η επταετία Μητσοτάκη ήταν μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα – Ώρα για πολιτική αλλαγή

Ο Μητσοτάκης κάνει απολογισμό τριετίας και «πυροβολεί» την αντιπολίτευση