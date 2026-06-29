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29.06.2026 08:49

«Κοινωνία Ώρα Mega»: Εκτός εκπομπής σήμερα η Ανθή Βούλγαρη – Όσα είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στην έναρξη (Video)

29.06.2026 08:49
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Μόνος, χωρίς την Ανθή Βούλγαρη στο πλευρό του, εμφανίστηκε σήμερα (29/6) ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στην έναρξη της εκπομπής.

Αναφερόμενος στην απουσία της συνεργάτιδάς του, ο παρουσιαστής του MEGA εξήγησε τον λόγο που την κράτησε μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

«Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, 5:47 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα να έχουμε, Δευτέρα πρωί παρακαλώ. Τελευταίες μέρες, σήμερα είναι 29 Ιουνίου, προτελευταία μέρα του Ιουνίου και πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου είμαστε. Μην το ξεχνάτε αυτό. Τέλειωσε ο Ιούνιος και πάμε τώρα για τον Ιούλιο ωραία-ωραία, με ωραίες θερμοκρασίες παρακαλώ, 34-35 βαθμούς» είπε καλημερίζοντας τους τηλεθεατές.

«Εδώ είμαστε, από τις 6 παρά τέταρτο μέχρι τις 9 και τέταρτο να σας κρατήσουμε συντροφιά και όλη η αυλή μας έτσι να γεμίσει και με εσάς που καθόμαστε παρέα αυτά τα πρωινά. Όπως βλέπετε, το καθισματάκι εδώ πέρα υπάρχει, το σκαμπουδάκι. Η κυρία Βούλγαρη λείπει. Λείπει γιατί, η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι αυτό με τις ιώσεις με τα παιδιά δεν παλεύεται. Και χθες ήταν πολύ ξαφνικό. Να ευχηθούμε περαστικά και στην Ανθή μας και στο μικρό της. Αυτός είναι ο λόγος που δεν είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Και νομίζω ότι είναι από αυτές, ξέρετε τώρα, με τους πυρετούς και τις ιώσεις που κρατάει μία μέρα. Αύριο φαντάζομαι θα είναι εδώ πέρα» πρόσθεσε.

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