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28.06.2026 16:24

«Δεν πιστεύω ότι έχω βρεθεί σε τόσο τυχερή θέση να δέχομαι τόση πολλή αγάπη»: Το αντίο της Χρηστίδου στους τηλεθεατές

28.06.2026 16:24
xristidou

Με συγκίνηση, χαμόγελα και ευχαριστίες έκλεισε τη φετινή τηλεοπτική σεζόν η Σίσσυ Χρηστίδου.

Η παρουσιάστρια αποχαιρέτησε το τηλεοπτικό κοινό για το καλοκαίρι, κάνοντας απολογισμό της χρονιάς που πέρασε και των στιγμών που μοιράστηκε με τους συνεργάτες της.

«Όταν οι ομάδες αγαπιούνται, δίνουν πάντα το καλύτερό τους εαυτό. Αισθάνομαι ευγνώμων και τυχερή, δεν πιστεύω ότι έχω βρεθεί σε τόσο τυχερή θέση να δέχομαι τόση πολλή αγάπη από την ομάδα», ανέφερε μεταξύ άλλων η παρουσιάστρια του Mega.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον Νίκο Κοκλώνη, αυτή την παραγωγή που με έχει αγκαλιάσει, στηρίξει και αγαπήσει όλο αυτόν τον καιρό, το Mega μας, τον Βαγγέλη Μαρινάκη για την αγάπη, την πίστη, τη στήριξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα κάνω τα πάντα για να το ανταποδίδω. Όλο το Mega, το κανάλι μας, θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ. Πάνω από όλα θέλω να ευχαριστήσω εσάς, τους τηλεθεατές, που έχετε κρατήσει αυτή την εκπομπή οκτώ χρόνια, πέντε χρόνια πια στο Mega ζωντανή. Εσείς είστε το οξυγόνο μας, εσείς μας δίνετε την πορεία και τη δύναμη να είμαστε εδώ σε χρόνια τόσο δύσκολα για την τηλεόραση. Σας το χρωστάμε πραγματικά.

Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, γιατί μας δίνετε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που αγαπάμε και να μη νιώθουμε ότι δουλεύουμε. Είμαστε ευτυχισμένοι και ευλογημένοι που κάνουμε αυτή τη δουλειά, κάνουμε τον Σταυρό μας και εσείς μας δίνετε αυτή τη δύναμη. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας», είπε κλείνοντας, ανανεώνοντας το ραντεβού με τους τηλεθεατές για τον Σεπτέμβρη.

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