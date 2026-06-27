Γερμανού για Σκορδά: «Αποχαιρέτησε με αξιοπρέπεια, φινέτσα και ψυχραιμία»

Το αντίο της Φαίης Σκορδά στους τηλεθεατές και το Mega σχολίασε η Ναταλία Γερμανού και οι συνεργάτες της.

Ο Άγγελος Βουράκης στάθηκε στην πορεία της εκπομπής τα δύο χρόνια που βρέθηκε στον αέρα του Mega, τονίζοντας πως το Buongiorno κράτησε μια συγκεκριμένη τηλεοπτική γραμμή. «Ήταν μια εκπομπή που δεν διολίσθησε σε λάθη αυτά τα δύο χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά, με τη Ναταλία Γερμανού να συμφωνεί μαζί του.

«Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Άγγελο. Κάθε λέξη που είπε με εκφράζει απόλυτα για την ποιότητα του Buongiorno. Και θα προσθέσω την απόλυτη αξιοπρέπεια, φινέτσα και ψυχραιμία με την οποία αποχαιρέτησε η οικοδέσποινα, χωρίς μπηχτές, χωρίς μομφές, χωρίς μελοδράματα, χωρίς τίποτα. Ήταν μια κυρία σε όλη τη διάρκεια της τελευταίας της εκπομπής», ανέφερε η Ναταλία Γερμανού.

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