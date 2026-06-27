search
ΣΑΒΒΑΤΟ 27.06.2026 16:33
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.06.2026 14:56

Γερμανού για Σκορδά: «Αποχαιρέτησε με αξιοπρέπεια, φινέτσα και ψυχραιμία»

27.06.2026 14:56
germanou_skorda

Το αντίο της Φαίης Σκορδά στους τηλεθεατές και το Mega σχολίασε η Ναταλία Γερμανού και οι συνεργάτες της.

Ο Άγγελος Βουράκης στάθηκε στην πορεία της εκπομπής τα δύο χρόνια που βρέθηκε στον αέρα του Mega, τονίζοντας πως το Buongiorno κράτησε μια συγκεκριμένη τηλεοπτική γραμμή. «Ήταν μια εκπομπή που δεν διολίσθησε σε λάθη αυτά τα δύο χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά, με τη Ναταλία Γερμανού να συμφωνεί μαζί του.

«Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Άγγελο. Κάθε λέξη που είπε με εκφράζει απόλυτα για την ποιότητα του Buongiorno. Και θα προσθέσω την απόλυτη αξιοπρέπεια, φινέτσα και ψυχραιμία με την οποία αποχαιρέτησε η οικοδέσποινα, χωρίς μπηχτές, χωρίς μομφές, χωρίς μελοδράματα, χωρίς τίποτα. Ήταν μια κυρία σε όλη τη διάρκεια της τελευταίας της εκπομπής», ανέφερε η Ναταλία Γερμανού.

Διαβάστε επίσης:

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Οι Έλληνες αποφεύγουν ειδήσεις για πολέμους, η Νικολούλη έχει… φως στο τούνελ, η Φαίη Σκορδά και η Ναταλία Γερμανού, έρχονται αλλαγές στην ΕΡΤ

Φαίη Σκορδά: Τίτλοι τέλους για το «Buongiorno» – «Μπορεί και να ξανασυναντηθούμε» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
livanos-hezbolax
ΚΟΣΜΟΣ

Ηγέτης Χεζμπολάχ: Συνιστά «ταπείνωση», «άκυρη» η συμφωνία Λιβάνου – Ισραήλ

loyizidoy-new
LIFESTYLE

Ρένια Λουιζίδου για τα πρώτα της βήματα: «Δεν θα τα κατάφερνα αν δεν με στήριζε ο Γιάννης Μπέζος» (Video)

anagnwstopoulos
LIFESTYLE

Θανάσης Αναγνωστόπουλος: «Ποτέ δεν αγνοήσαμε τα νούμερα τηλεθέασης στην ΕΡΤ – Δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι»

Ship
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στις 3 Ιουλίου στα πλοία της Ραφήνας – Ζητήματα ασφάλειας πληρωμάτων και πλοίων θέτει η ΠΕΝΕΝ

dimitra_papadopoulou_ndp
LIFESTYLE

Δήμητρα Παπαδοπούλου: «Όταν είπα στον μπαμπά μου ότι θα γίνω ηθοποιός, μου είπε “λυπάμαι πολύ, παιδί μου”»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bolos new
ΕΛΛΑΔΑ

Ζευγάρι από το Βόλο πέτυχε στις Πανελλαδικές και διεκδικεί θέση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

mike floyd
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μιχάλης Ζαμπίδης - Φλόιντ Μεϊγουέδερ: Η αγωγή των 4,65 εκατ. δολαρίων, οι συμφωνίες με Τάισον και Πακιάο και η αναβολή του αγώνα τους

mpala-mundial-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανόραμα Μουντιάλ 2026: Αποτελέσματα και βαθμολογίες

tsipras 66- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιατί δεν είναι απίθανο να κινείται ο Τσίπρας στο 20% – Τα αποτελέσματα του 2023, η αποτυχία των επιγόνων του και του… ΠΑΣΟΚ

ikaria-diakopes-new
ΕΛΛΑΔΑ

Τα νέα «κρυφά νησιά»: Οι 8 προορισμοί που κερδίζουν όσους εγκαταλείπουν Κυκλάδες και Σποράδες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27.06.2026 16:32
livanos-hezbolax
ΚΟΣΜΟΣ

Ηγέτης Χεζμπολάχ: Συνιστά «ταπείνωση», «άκυρη» η συμφωνία Λιβάνου – Ισραήλ

loyizidoy-new
LIFESTYLE

Ρένια Λουιζίδου για τα πρώτα της βήματα: «Δεν θα τα κατάφερνα αν δεν με στήριζε ο Γιάννης Μπέζος» (Video)

anagnwstopoulos
LIFESTYLE

Θανάσης Αναγνωστόπουλος: «Ποτέ δεν αγνοήσαμε τα νούμερα τηλεθέασης στην ΕΡΤ – Δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι»

1 / 3