Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα στα πρωτοσέλιδά των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα Σάββατο.
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Τα 10 μυστικά του Μηχανογραφικού”
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ” Ζει τον μύθο του στο… διάστημα”
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Δύο αλλαγές στα δημοτικά τέλη”
ΕΣΤΙΑ: “”Ομόλογα” χρυσού άνευ αντικρίσματος!”
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “Ως το 2081 θα πληρώνουμε τα funds”
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Καλοκαιρινό έφραγμα στα ελληνικά αεροδρόμια”
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Με το ΚΚΕ μπροστά και τον λαό πρωταγωνιστή γράφεται η Ιστορία! Συνεχίζουμε!”
ΤA NEA: “Διχασμένη ιεραρχία”
ΚONTRA: “Η κοινωνία απαιτεί σχέδιο διακυβέρνησης”
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “e-επανάσταση από την Εφορία με ΑΙ”
Διαβάστε επίσης:
Οι Έλληνες αποφεύγουν ειδήσεις για πολέμους, η Νικολούλη έχει… φως στο τούνελ, η Φαίη Σκορδά και η Ναταλία Γερμανού, έρχονται αλλαγές στην ΕΡΤ
Φαίη Σκορδά: Τίτλοι τέλους για το «Buongiorno» – «Μπορεί και να ξανασυναντηθούμε» (Video)
Πάνος Τελάλης, ο μεγάλος νικητής του MasterChef 10! (photos/video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.