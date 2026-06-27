Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα στα πρωτοσέλιδά των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα Σάββατο.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Τα 10 μυστικά του Μηχανογραφικού”

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ” Ζει τον μύθο του στο… διάστημα”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Δύο αλλαγές στα δημοτικά τέλη”

ΕΣΤΙΑ: “”Ομόλογα” χρυσού άνευ αντικρίσματος!”

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “Ως το 2081 θα πληρώνουμε τα funds”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Καλοκαιρινό έφραγμα στα ελληνικά αεροδρόμια”

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Με το ΚΚΕ μπροστά και τον λαό πρωταγωνιστή γράφεται η Ιστορία! Συνεχίζουμε!”

ΤA NEA: “Διχασμένη ιεραρχία”

ΚONTRA: “Η κοινωνία απαιτεί σχέδιο διακυβέρνησης”

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “e-επανάσταση από την Εφορία με ΑΙ”

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