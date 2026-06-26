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26.06.2026 08:35

Πάνος Τελάλης, ο μεγάλος νικητής του MasterChef 10! (photos/video)

26.06.2026 08:35
panostelalis_masterchef

Σε έναν από τους πιο δίκαιους τελικούς ριάλιτι από καταβολής ελληνικής τηλεόρασης, Πάνος Τελάλης και Τάσος Παυλίδης διεκδίκησαν τον τίτλο του MasterChef στον δέκατο και επετειακό κύκλο του διαγωνισμού μαγειρικής του Star, με τον πρώτο να χρίζεται νικητής με έναν μόλις βαθμό διαφορά.

Έτσι, ο Πάνος κατέκτησε το έπαθλο των 100.000 ευρώ (70.000€ ως χρηματικό έπαθλο και επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα), με τον Τάσο να κερδίζει 30.000 τερματίζοντας δεύτερος.

Οι δύο νεαροί σεφ, που ξεχώρισαν καθόλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, όχι μόνο για τις μαγειρικές τους ικανότητες αλλά και για τον εξαιρετικό τους χαρακτήρα, αποδείχθηκαν για μια ακόμη φορά σχεδόν ισάξιοι, κάνοντας τον τελικό ένα ντέρμπι για γερά νεύρα.

Ο τίτλος κρίθηκε στον πόντο, με τον Πάνο να συγκεντρώνει από τις βαθμολογίες στις τρεις δοκιμασίες συνολικά 26 πόντους έναντι 25 του Τάσου.

Στο πλατό βρέθηκαν οι συμπαίκτες τους αλλά και οι δικοί τους άνθρωποι προκειμένου να στηρίξουν τους δύο φιναλίστ, που δίδαξαν τι σημαίνει «ευγενής άμιλλα» στους πέντε και πλέον μήνες του διαγωνισμού.

Οι δύο παίκτες που υπήρξαν αρχηγοί της Κόκκινης Μπριγάδας είχαν έτσι κι άλλιως δεθεί από την αρχή του παιχνιδιού και είχαν εκφράσει την επιθυμία τους να είναι βρεθούν «αντιμέτωποι» στον μεγάλο Τελικό, όπως και έγινε.

Οι κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος εξήραν πέρα από το ταλέντο τους στην κουζίνα και τις προσωπικότητες των δύο παικτών μιλώντας με συγκινητικά λόγια για τους δύο σεφ.

Για την ιστορία, Γιώργος Δημητριάδης και Φίλιπ κέρδισαν από 5.000 ευρώ ως βοηθοί του Πάνου στη διαδικασία με το menu πέντε σταδίων.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.06.2026 09:59
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