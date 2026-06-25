STAR:  «Τα πάντα όλα» σήμερα (25/6) στον τελικό του «Masterchef»

Πάνος και Τάσος θα διασταυρώσουν τις μαρίζ τους. Σήμερα στο «Masterchef» (21.00, Star) στην τρίτη και τελευταία αναμέτρηση πάνω από τις κατσαρόλες και τα τηγάνια θα φανεί ποιος θα είναι ο φετινός γκουρού της μαγειρικής.

Ο τελικός- τριών σταδίων- άρχισε στη Βαρκελώνη με μια απαιτητική Δοκιμασία Αντιγραφής, δια χειρός των σεφ Σέρχιο και Χαβιέ Τόρες, στο βραβευμένο εστιατόριο με τρία αστέρια Michelin «Cucina Hermanos Torres». Οι σεφ έκριναν και βαθμολόγησαν τις προσπάθειες των δύο φιναλίστ.

Στη δευτερη Δοκιμασία, οι φιναλίστ κλήθηκαν να ετοιμάσουν ένα menu degustation πέντε σταδίων, έχοντας δίπλα τους βοηθούς, που επέλεξαν οι ίδιοι. Οι τρεις chef κριτές έκριναν και βαθμολόγησαν τις προσπάθειές τους με καλεσμένους τους νικητές των προηγούμενων ετών του MasterChef.

Η τελευταία Δοκιμασία του Μεγάλου Τελικού είναι Δοκιμασία Αντιγραφής με την υπογραφή ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της σύγχρονης ισπανικής γαστρονομίας, του σεφ Πάκο Μολάρες με το κύρος που αρμόζει στον τελικό του επετειακού « MasterChef 10».

Με καταγωγή από την Ανδαλουσία, ο Μοράλες μεγάλωσε σε ένα γαστρονομικό περιβάλλον, χάρη στο εστιατόριο της οικογένειάς του. Το πάθος του για τη μαγειρική τον οδήγησε στα καλύτερα εστιατόρια της Ισπανίας, όπως το «El Bulli» του Φεράν Αντριά και το «Mugaritz» του Αντονι Λουιζ Αντουριζ.

Το 2016 εγκαινίασε το εμβληματικό εστιατόριο «Noor» στη γενέτειρά του Κόρδοβα, το οποίο κατέκτησε το πρώτο του αστέρι Michelin μέσα στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, το δεύτερο το 2019 και το τρίτο το 2023.

Ο Μοράλες θεωρείται πρωτοπόρος επειδή συνδυάζει υψηλή γαστρονομία, ιστορική αφήγηση και πολιτιστική έρευνα, δημιουργώντας μια εμπειρία που πολλοί αποκαλούν «γαστροαρχαιολογία».

Λίγο μετά τις 23.30, σε ζωντανή μετάδοση από το πλατό του «MasterChef 10», έρχεται η κορυφαία στιγμή, η ανακοίνωση του μεγάλου νικητή, ο οποίος θα σηκώσει το πολυπόθητο τρόπαιο και θα κατακτήσει το χρηματικό έπαθλο των 100.000 ευρώ.

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