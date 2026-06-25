Αναστασία Γιάμαλη: «Κάνω αυτή τη δουλειά για να κοιμάμαι ήσυχη το βράδυ, όχι για τη φήμη» (Video)

Για την ανάγκη της να αναδεικνύει τα κακώς κείμενα μίλησε η Αναστασία Γιάμαλη, επισημαίνοντας ότι δεν θα διστάσει να επαναλαμβάνει μονότονα τα ίδια πράγματα, μέχρι αυτά να αλλάξουν, αδιαφορώντας παντελώς για τα σχόλια που επιχειρούν να αποδυναμώσουν τη φωνή της.

Σε συνέντευξή της στη Νάνσυ Νικολαΐδου και την εκπομπή Buongiorno, η δημοσιογράφος τόνισε ότι οι χαρακτηρισμοί όπως «γραφική» ή «εμμονική» που κατά καιρούς της αποδίδουν, δεν θα την αποτρέψουν από το να λέει δυνατά την αλήθεια της.

Τόνισε δε, ότι αν τις ίδιες τοποθετήσεις, τις έκανε ένας άνδρας, δεν θα του απέδιδαν τους ίδιους χαρακτηρισμούς, ενώ αποκάλυψε ότι έχει -πολλάκις- σχολιαστεί ακόμα και για τις ενδυματολογικές επιλογές της, κάτι που δεν συνηθίζεται να γίνεται στους άνδρες…

«Είναι δύσκολος ο κόσμος να είσαι γυναίκα» είπε, τέλος, υπογραμμίζοντας ότι όσο δύσκολο κι αν είναι αυτό σήμερα, αξίζει κάθε γυναίκα να προσπαθεί να το αλλάξει.

«Θα επιμένω σε αυτά που θεωρώ ότι είναι τα κακώς κείμενα και θα επιμένω να επαναλαμβάνω μονότονα τα ίδια πράγματα, μπας και αλλάξουν. Δεν σημαίνει ότι αυτό που λέω εγώ είναι το σωστό και δεν γίνεται να αρέσουμε σε όλες και όλους, αλίμονο. Νομίζω ότι αυτό το “γραφική”, το “εμμονική” και τα λοιπά είναι περισσότερο πρόβλημα όσων μου το χρεώνουν και λιγότερο δικό μου. Αν ήμουν άντρας, δεν θα λεγόταν το ίδιο. Θα έλεγαν ότι είμαι επίμονη, τώρα όμως είμαι εμμονική» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

«Είναι πολύ παλιακό να σε σχολιάζουν για την εμφάνισή σου. Νομίζω, ως φεμινίστρια του σήμερα, αυτό το οποίο έχω να πω είναι αφήστε τις γυναίκες, αφήστε όλο τον κόσμο να φοράει ό,τι ρούχο τον κάνει να νιώθει καλά. Να φοράει όσο μακιγιάζ ή και καθόλου, να έχει τα κιλά που επιθυμεί με τα οποία νιώθει καλά και να ‘ναι υγιής προφανώς. Τι λόγος μας πέφτει πως κυκλοφορεί το κάθε άτομο;» πρόσθεσε.

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