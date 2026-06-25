ΕΡΤNews: Η παιδική σεξουαλική κακοποιήση στις «365 στιγμές»

Ένα στα πέντε παιδιά, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα, είναι θύμα σεξουαλικής κακοποίησης, ένα έγκλημα που δεν γνωρίζει σύνορα, καταγωγή, κοινωνική τάξη.

Με γνώμονα αυτά τα δεδομένα η Σοφία Παπαϊώαννου παρουσιάζει σήμερα στην εκπομπή «365 στιγμές» (23.00, ΕΡΤNews) την έρευνα που έχει κάνει.

Η Παπαϊωάννου συνάντησε τον ηθοποιό Δημήτρη Μοθωναίο, ο οποίος είχε υποστεί κατά δήλωσή του κακοποίηση ως παιδί και περιγράφει πώς είχε απωθήσει το τραυματικό βίωμα για χρόνια, τις ψυχοσωματικές επιπτώσεις που είχε στη ζωή του και την απόφασή του να μιλήσει ανοιχτά, ιδρύοντας την οργάνωση «Θάρρος» για την πρόληψη και την υποστήριξη των παιδιών.

Η παιδίατρος Αλεξάνδρα Σολδάτου από το Νοσοκομείο Παίδων, η δικηγόρος Μαρία Λαθούρη και η νομικός Ηλέκτρα Κουτσούκου από το σωματείο ΕΛΙΖΑ κατά της κακοποίησης του παιδιού, αναδεικνύουν τους τρόπους με τους οποίους δρουν οι θύτες, τα σημάδια που πρέπει να κινητοποιήσουν μια οικογένεια, τις δυσκολίες στην αποκάλυψη και στη δικαστική διαδρομή, καθώς και την καθοριστική σημασία της πρόληψης.

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