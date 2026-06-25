Μουντιάλ μυθοπλασίας στην τηλεθέαση της Τετάρτης (24/6)

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Αν και το Μουντιάλ βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη, κυρίως οι ελληνικές σειρές ήταν εκείνες που συγκέντρωσαν κόσμο στις συχνότητες των καναλιών, με πρώτη από όλες τη σειρά «Να μ’ αγαπάς» και δεύτερη τη «Μια νύχτα μόνο».
Από τις μουντιαλικές αναμετρήσεις, πόλο έλξης σημαντικής μερίδας τηλεθεατών αποτέλεσε εκείνη μεταξύ Ελβετίας-Κανάδα, η οποία ξεχώρισε στην έκτη θέση του ημερήσιου τηλεβαρόμετρου της Nielsen.
Στη 10άδα, μεταξύ άλλων, διπλή ήταν η εκπροσώπηση της τυπολογίας των τηλεπαιχνιδιών, ενώ η ενημέρωση εκπροσωπήθηκε από το «Live news».
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