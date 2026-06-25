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25.06.2026 14:47

To Mega στην κορυφή της τηλεθέασης την Τετάρτη (24/6)

25.06.2026 14:47
tiletheasi

Εκρηκτική επιτάχυνση ανέπτυξε το Mega χθες, από την Τρίτη, προσπέρασε τον Alpha και αναδείχθηκε πρώτο στις τηλεπροτιμήσεις της ημέρας που μας πέρασε.

Τρίτη επιλογή με επίδοση κοντά στο 10% ήταν ο ΑΝΤ1 που κέρδισε κάποιους πόντους τηλεθέασης από τη μία ημέρα στην άλλη με το Star να ακολουθεί.

Ανοδικά κινήθηκε ο δείκτης της Nielsen στις μετρήσεις των ΣΚΑΪ και Open. Η ΕΡΤ2Σπορ κρατήθηκε πάνω από το κανάλι της Παιανίας, όμως εμφάνισε απώλειες.

Η ΕΡΤ1 συνέχισε να εμφανίζει δυναμική κάτω του 4% για τρίτη συνεχόμενη ημέρα.

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To Mega στην κορυφή της τηλεθέασης την Τετάρτη (24/6)

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