To Mega στην κορυφή της τηλεθέασης την Τετάρτη (24/6)

Εκρηκτική επιτάχυνση ανέπτυξε το Mega χθες, από την Τρίτη, προσπέρασε τον Alpha και αναδείχθηκε πρώτο στις τηλεπροτιμήσεις της ημέρας που μας πέρασε.

Τρίτη επιλογή με επίδοση κοντά στο 10% ήταν ο ΑΝΤ1 που κέρδισε κάποιους πόντους τηλεθέασης από τη μία ημέρα στην άλλη με το Star να ακολουθεί.

Ανοδικά κινήθηκε ο δείκτης της Nielsen στις μετρήσεις των ΣΚΑΪ και Open. Η ΕΡΤ2Σπορ κρατήθηκε πάνω από το κανάλι της Παιανίας, όμως εμφάνισε απώλειες.

Η ΕΡΤ1 συνέχισε να εμφανίζει δυναμική κάτω του 4% για τρίτη συνεχόμενη ημέρα.

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