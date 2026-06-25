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25.06.2026 14:36

ΑΝΤ1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος στο «Ενώπιος Ενωπίω» (25/6)

25.06.2026 14:36
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Τη διαδρομή του στη δημοσιογραφία και την πολιτική  θα αφηγηθεί, μεταξύ άλλων πολλών και διάφορων, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο σημερινό «Ενώπιος Ενωπίω» (24.00, ΑΝΤ1).  

O Βελόπουλος αναμένεται να τοποθετηθεί στην κριτική που δέχεται, θα αναφερθεί στις θέσεις του για τα  μεγάλα πολιτικοκοινωνικά και γεωπολιτικά ζητήματα, βεβαίως και τις ανακατατάξεις στο πολιτικό τοπίο.

Η συζήτηση θα περιστραφεί επίσης γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα, τη Μαρία Καρυστιανού, τον Αντώνη Σαμαρά αλλά και τα εθνικά θέματα, την ακρίβεια και τις εκλογές.

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