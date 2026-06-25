ΑΝΤ1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος στο «Ενώπιος Ενωπίω» (25/6)

Τη διαδρομή του στη δημοσιογραφία και την πολιτική θα αφηγηθεί, μεταξύ άλλων πολλών και διάφορων, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο σημερινό «Ενώπιος Ενωπίω» (24.00, ΑΝΤ1).

O Βελόπουλος αναμένεται να τοποθετηθεί στην κριτική που δέχεται, θα αναφερθεί στις θέσεις του για τα μεγάλα πολιτικοκοινωνικά και γεωπολιτικά ζητήματα, βεβαίως και τις ανακατατάξεις στο πολιτικό τοπίο.

Η συζήτηση θα περιστραφεί επίσης γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα, τη Μαρία Καρυστιανού, τον Αντώνη Σαμαρά αλλά και τα εθνικά θέματα, την ακρίβεια και τις εκλογές.

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