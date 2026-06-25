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25.06.2026 14:54

Paramount+: Τα άλογα στο «Dutton ranch» θα χλιμιντρίζουν για δεύτερη σεζόν

25.06.2026 14:54
dutton-ranch-new

Όχι που δεν θα έπαιρνε ανανέωση. Το παρακλάδι «Dutton Ranch» του επικού νεογουέστερν «Yellowstone» έλαβε το «πράσινο φως» από το Paramount+ για δεύτερη σεζόν, καθώς ο πρώτος κύκλος επεισοδίων αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 3 Ιουλίου.

Κατά συνέπεια, το αντισυμβατικό ζεύγος Μπεθ Ντάτον και Ριπ Γουίλερ θα συνεχίσουν να καλπάζουν στα λιβάδια περιπέτειας, μηχανορραφιών και έρωτα στις αχανείς εκτάσεις του Τέξας- καθώς έχουν μετακομίσει από τη Μοντάνα.

Η σειρά με πρωταγωνιστές την Κέλι Ράιλι και τον Κόουλ Χάουζερ καταφερε να αναδειχθεί στην μεγαλύτερη επιτυχία σειράς με το ντεμπούτο της στα χρονικά της ιντερνετικής συνδρομητικής πλατφόρμας ως τώρα, σύμφωνα με τις δυναμομετρήσεις της Nielsen. Η πρεμιέρα της συγκέντρωσε 12,9 εκατ. προβολές παγκοσμίως στις πρώτες επτά ημέρες που είχε ανέβει στο Paramount+.

Η πρεμιέρα του «Dutton Ranch» έχει καταφέρει ρεκόρ απήχησης  στο καλωδιακό τηλεοπτικό δίκτυο από το 2023, όταν έκανε το ντεμπούτο του με δύο επεισόδια στο Paramount Network στις 15 Μαΐου.

«Η Μπεθ και ο Ριπ είναι από τα πιο εμβληματικά δίδυμα στην ιστορία της τηλεόρασης και είμαστε ενθουσιασμένοι που δίνουμε ζωή σε έναν εντελώς νέο κόσμο με το “Dutton Ranch” για τους συνδρομητές μας σε όλο τον κόσμο», δήλωσε η Τζέιν Γουάισμαν, επικεφαλής του τμήματος Πρωτότυπου περιεχομένου της Paramount+.

«Είμαστε επίσης απερίγραπτα ευγνώμονες στους συνεργάτες μας, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων στα Paramount Television Studios και 101 Studios, που έδωσαν ζωή σε αυτήν τη νέα σειρά με τόσο σθένος, καρδιά και αυθεντικότητα».

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