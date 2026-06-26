Φαίη Σκορδά: Τίτλοι τέλους για το «Buongiorno» – «Μπορεί και να ξανασυναντηθούμε» (Video)

Αυλαία μετά από δύο χρόνια στον τηλεοπτικό αέρα, έριξε σήμερα (26/6) το “Buongiorno”, με τη Φαίη Σκορδά να αποχαιρετά συγκινημένη το τηλεοπτικό κοινό.

Στα τελευταία λεπτά της εκπομπής, όλοι οι συντελεστές, εκτός του Άρη Καβατζίκη και της Βίκυς Παγιατάκη που αποχαιρέτησαν νωρίτερα, έκατσαν μαζί στον καναπέ.

«Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Κάθε σεζόν που τελειώνει, αποχαιρετούμε το κοινό. Εγώ θα ήθελα φέτος να ξεκινήσω από τους τηλεθεατές και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που επιλέξατε να μας βάλετε στο σπίτι σας και να κάνουμε παρέα», είπε αρχικά η Φαίη Σκορδά πριν αποχαιρετήσει ευχαριστήσει on air όλους τους συνεργάτες της στο Mega.

«Σας ευχαριστώ όλους εδώ έναν προς έναν ξεχωριστά. Έχουμε συναντηθεί στο παρελθόν πάρα πολλές φορές, μπορεί και να ξανασυναντηθούμε. Ευχαριστώ πολύ το κανάλι μας και τον πρόεδρο για τη στήριξη, για την επιλογή που βρεθήκαμε εδώ να κάνουμε αυτή την εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μαρινάκη για την πολύ όμορφη συνεργασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Mega… Υποσχέθηκα ότι θα κλείσω την εκπομπή με ένα υπέροχο χαμόγελο, γιατί ξέρω πως όσοι μας παρακολουθείτε, περνάτε μια αίσθηση παρέας και ενημέρωσης από την εκπομπή. Εμείς, μέσα από την καρδιά μας, θέλουμε να περάσετε ένα υπέροχο καλοκαίρι όλοι σας. Σας αγαπώ, γεια σας και χαρά σας» είπε, κλείνοντας συγκινημένη.

Σημειώνεται ότι το πρωινό μαγκαζίνο του Mega ολοκληρώθηκε σήμερα (26/6), έπειτα από μια αιφνιδιαστική ανακοίνωση κατά την οποία η παρουσιάστρια και οι συντελεστές ενημερώθηκαν ότι η εκπομπή δεν θα επιστρέψει τη νέα τηλεοπτική χρονιά, για οικονομικούς λόγους.

Η σχετική απόφαση γνωστοποιήθηκε επίσημα στη Φαίη Σκορδά το απόγευμα της Τετάρτης (14/6), κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης συνάντησής της με υψηλόβαθμα στελέχη του καναλιού, με τις κινήσεις του MEGA για την επόμενη χρονιά αλλά και της ίδιας της Φαίης που μένει -μέχρι στιγμής- χωρίς τηλεοπτική στέγη, να κρίνονται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες.

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