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26.06.2026 10:30

Φαίη Σκορδά: «Σήμερα είναι η τελευταία μας εκπομπή» (Video)

26.06.2026 10:30
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Για τελευταία φορά στους τηλεοπτικούς μας δέκτες με το Buongiorno εμφανίστηκε η Φαίη Σκορδά, το πρωι της Παρασκευής (26/6), μέσα από τη συχνότητα του Mega.

Η παρουσιάστρια μπήκε στο πλατό υπό τους ήχους του τραγουδιού το «Ταξίδι» της Μαρίνας Σπανού, λέγοντας:

«Δυναμώστε λίγο το τραγούδι! Σήμερα είναι η τελευταία μας εκπομπή. Θέλω να πω ότι με αυτό το τραγούδι ξεκινήσαμε το 2024. Ήταν το τραγούδι της έναρξης αυτής της εκπομπής. Και σήμερα μαζί μας θα είναι η αγαπημένη Μαρίνα Σπανού, εδώ στην εκπομπή, για να κλείσουμε μαζί».

Σημειώνεται ότι σήμερα, το πρωινό μαγκαζίνο του Mega ολοκληρώνεται έπειτα από μια αιφνιδιαστική ανακοίνωση κατά την οποία η παρουσιάστρια και οι συντελεστές ενημερώθηκαν ότι η εκπομπή δεν θα επιστρέψει τη νέα τηλεοπτική χρονιά, για οικονομικούς λόγους.

Η σχετική απόφαση γνωστοποιήθηκε επίσημα στη Φαίη Σκορδά το απόγευμα της Τετάρτης, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης συνάντησής της με υψηλόβαθμα στελέχη του καναλιού, με τις κινήσεις του MEGA για την επόμενη χρονιά αλλά και της ίδιας της Φαίης που μένει -μέχρι στιγμής- χωρίς τηλεοπτική στέγη, να κρίνονται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες.

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