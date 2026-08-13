Η Taylor Swift στο Nashville Songwriters Hall of Fame

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Μία ακόμη σημαντική διάκριση θα προσθέσει στην καριέρα της η Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift), καθώς το φθινόπωρο θα ενταχθεί στο Nashville Songwriters Hall of Fame στην κατηγορία των «Σύγχρονων Τραγουδοποιών και Καλλιτεχνών», ως μέλος της Τάξης του 2026.

Σε ηλικία 36 ετών, η πολυβραβευμένη σταρ γίνεται η νεότερη δημιουργός στην ιστορία του θεσμού. Η διάκριση αυτή έρχεται μόλις έναν χρόνο αφότου απέκτησε για πρώτη φορά το δικαίωμα υποψηφιότητας, ενώ συμπίπτει με τη συμπλήρωση 20 ετών από την κυκλοφορία του ντεμπούτου άλμπουμ της, «Taylor Swift».

Η ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε σε ζωντανή μετάδοση από το θέατρο Johnson του πανεπιστημίου Belmont. Ο εκτελεστικός διευθυντής του Hall of Fame, Μαρκ Φορντ (Mark Ford), διάβασε τη δήλωση της Σουίφτ, στην οποία ανέφερε: «Από την εποχή που άρχισα να γράφω τραγούδια ως παιδί, είχα στο μυαλό μου το Νάσβιλ ως το ιδανικό μέρος για να βρίσκομαι. Ήθελα να μάθω μαζί με τους καλύτερους, αλλά και από τους καλύτερους και να γίνω μέρος μιας κοινότητας ανθρώπων που αφηγούνται ιστορίες.

Ευτυχώς, το Νάσβιλ αποδείχθηκε ότι ήταν ακριβώς αυτό που είχα ονειρευτεί: μια πόλη που αναγνωρίζει και θέτει σε προτεραιότητα τη σκληρή δουλειά, την αποφασιστικότητα και τη φαντασία. Όπου οι δημιουργοί εμφανίζονται κάθε μέρα στη δουλειά, ακόμη και όταν οι μυστηριώδεις μούσες και η μαγεία απουσιάζουν. Το να με τιμά αυτή η πόλη που αγαπώ τόσο πολύ είναι κάτι υπέροχο και είμαι πραγματικά ευγνώμων».

Το νέο επίτευγμα έρχεται λίγους μήνες μετά την ένταξή της και στο Songwriters Hall of Fame της Νέας Υόρκης, δίπλα σε σπουδαία ονόματα όπως οι Walter Afanasieff, Terry Britten, Graham Lyle, Paul Stanley και Gene Simmons των KISS, όπου επίσης αναδείχθηκε η νεότερη γυναίκα δημιουργός που εισάγεται στο Πάνθεον των τραγουδοποιών.

Παράλληλα με τη Σουίφτ, στο Hall of Fame του Νάσβιλ εντάσσονται φέτος οι Shawn Camp και Lee Thomas Miller στην κατηγορία «Σύγχρονοι Τραγουδοποιοί», ο Bruce Channel στους «Βετεράνους Τραγουδοποιούς» και ο Lyle Lovett στην κατηγορία «Βετεράνοι Τραγουδοποιοί και Καλλιτέχνες».

«Χαίρομαι τόσο πολύ που επιτέλους χαμογέλασε η τύχη στην Τέιλορ Σουίφτ» αστειεύτηκε ο καταξιωμένος τραγουδοποιός της κάντρι, Lee Thomas Miller, ανεβαίνοντας στο βήμα. «Χρειαζόταν μια νίκη».

Το Nashville Songwriters Hall of Fame ιδρύθηκε το 1970 και αριθμεί ήδη 254 μέλη, σύμφωνα με το Variety. Η 56η ετήσια τελετή ένταξης αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του φθινοπώρου, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σύντομα.

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