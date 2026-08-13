Πυρκαγιές: Συνθήκες «Hot-Dry-Windy» και «κόκκινος» συναγερμός σε Αττική και άλλες πέντε περιοχές

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Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα, Πέμπτη (13/8), στην περιφέρεια Αττικής και άλλες τρεις περιοχές, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Ειδικότερα, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – κατάσταση συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5), λόγω και του φαινομένου «Hot-Dry-Windy», προβλέπεται για τις εξής περιοχές:
Δείτε τον χάρτη:
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για τις εξής περιοχές:
Ανησυχητική είναι και η πρόγνωση της ομάδας FLAME του Meteo για το επόμενο 48ωρο (Πέμπτη και Παρασκευή), που κάνει λόγο για περαιτέρω επιδείνωση των πυρομετεωρολογικών συνθηκών σε μεγάλο μέρος της χώρας.
Αναλυτικά:
«Περίοδος Ισχύος: 13 Αυγούστου 2026, 06:00 — 14 Αυγούστου 2026, 23:59
Περιοχές που επηρεάζονται:
Κύρια Χαρακτηριστικά: Περαιτέρω επιδείνωση των πυρομετεωρολογικών συνθηκών αναμένεται την Πέμπτη και την Παρασκευή (13-14.08.2026) σε μεγάλο μέρος της χώρας. Οι Β/ΒΑ άνεμοι θα παρουσιάσουν σημαντική ενίσχυση (40-60 km/h, τοπικά άνω των 60-70 km/h) και θα συνδυαστούν την Πέμπτη (13.08.2026) με συνθήκες ατμοσφαιρικής ξηρασίας, κυρίως στα δυτικά (Hot-Dry-Windy). Επιπροσθέτως, την Παρασκευή (14.08.2026) αναμένεται μεταφορά υγρασίας στην μέση τροπόσφαιρα, η οποία θα δημιουργήσει συνθήκες ευνοϊκές για ανάπτυξη πυροεπαγωγής, κυρίως στα δυτικά. Η ευφλεκτότητα των δασικών καυσίμων θα είναι πολύ υψηλή σε μεγάλο μέρος της χώρας, περισσότερο όμως στα δυτικά και βόρεια. Σε ισχύ παραμένει το δελτίο FLAME-W-009 / 08.08.2026.
Αναμενόμενες Επιπτώσεις: Πολύ υψηλό έως τοπικά ακραίο δυναμικό για καθοδηγούμενες από τον άνεμο πυρκαγιές. Μεγάλες ταχύτητες εξάπλωσης, μεγάλα θερμικά φορτία και πολύ αυξημένη πιθανότητα κηλιδώσεων. Πιθανή ακραία πυρική συμπεριφορά, ιδιαίτερα σε υπήνεμες περιοχές όπου οι άνεμοι δημιουργούν τοπικά ακραίες ξηροθερμικές συνθήκες. Κατά τόπους έντονη πυρική συμπεριφορά τη νύχτα. Κατά τόπους δυναμικό εκδήλωσης πυροεπαγωγής, κυρίως στα δυτικά.
Κατάσταση Ετοιμότητας: Η Προειδοποίηση Επικίνδυνων Πυρομετεωρολογικών Συνθηκών σηματοδοτεί την έλευση επικίνδυνων πυρομετεωρολογικών συνθηκών. Τυχόν πυρκαγιές που εκδηλωθούν θα είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθούν. Παραμείνετε σε ετοιμότητα. Αποφύγετε οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να προκαλέσει έναρξη πυρκαγιάς.
ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Η παρούσα προειδοποίηση επικίνδυνων πυρομετεωρολογικών συνθηκών αποτελεί προϊόν ερευνητικής εργασίας που υλοποιείται στο ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ και δεν υποκαθιστά τις επίσημες προγνώσεις και ανακοινώσεις των αρμόδιων φορέων».
Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί και οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Οι λόφοι Λυκαβηττού και Φινόπουλου παραμένουν κλειστοί για κάθε δραστηριότητα, διέλευση και παραμονή επισκεπτών και οχημάτων, μέχρι νεότερης ενημέρωσης.
Έχουν συγκροτηθεί κλιμάκια επιφυλακής από εργαζομένους των υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου, ενώ η Δημοτική Αστυνομία βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή με περιπολίες.
Παράλληλα, χρησιμοποιούνται drones με θερμικές κάμερες για την επιτήρηση μεγάλων χώρων πρασίνου στο κέντρο της Αθήνας, όπως ο Λυκαβηττός, ο Στρέφη, ο Φιλοπάππου, τα Τουρκοβούνια και τα Ιλίσια.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας λειτουργεί σε 24ωρη βάση, ενώ σε συνεχή ετοιμότητα βρίσκονται οι υδροφόρες του Δήμου.
Για την ενίσχυση της πυροπροστασίας στις κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα ενεργοποιείται το Μητρώο Εργοληπτών, με δύο οχήματα με κανόνι νερού και δύο οχήματα τύπου 4Χ4.
O υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συγκάλεσε χθες (13/8) ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, υπογράμμισε ότι η χώρα εισέρχεται σε έναν νέο κύκλο ιδιαίτερα δύσκολων συνθηκών, με θυελλώδεις ανέμους που, σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, αναμένεται να επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας τις επόμενες ημέρες.
Για το λόγο αυτό τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης των επίγειων και εναέριων περιπολιών και της στενής συνεργασίας του Πυροσβεστικού Σώματος με την Ελληνική Αστυνομία, τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις εθελοντικές ομάδες.
Ταυτόχρονα απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες να δείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή.
«Ακόμη και η παραμικρή αμέλεια, υπό αυτές τις συνθήκες, μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και μέσα σε ελάχιστο χρόνο να οδηγήσει σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση», σημείωσε ο υπουργός.
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.
Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.
Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική στον αριθμό κλήσης 199.
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