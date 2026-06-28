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28.06.2026 15:41

Μαρία Αναστασοπούλου: «Τα δεδομένα στην τηλεόραση αλλάζουν και αυτό μας αφορά όλους» (Video)

28.06.2026 15:41
anastasopoulou

Τον δικό της απολογισμό για τη φετινή τηλεοπτική χρονιά έκανε η Μαρία Αναστασοπούλου, μιλώντας στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και τον Σαράντη Μαριεττή.

Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια αναφέρθηκε στο «Live You», στα σχόλια που δέχεται για την εκπομπή, στη συνεργασία της με τον Άρη Πορτοσάλτε, αλλά και στις συζητήσεις που γίνονται με τον σταθμό ενόψει της νέας σεζόν.

«Η φετινή σεζόν ήταν διδακτική, τώρα προσαρμοζόμαστε να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη», είπε αρχικά η Μαρία Αναστασοπούλου.

Η ίδια στάθηκε τόσο στα θετικά όσο και στα αρνητικά σχόλια που ακούγονται για την εκπομπή, εξηγώντας πως η φιλοσοφία του “Live You” στηρίζεται ακριβώς στην ύπαρξη διαφορετικών απόψεων.

«Είμαι ευγνώμων και χαρούμενη για τα καλά σχόλια που δέχομαι για την εκπομπή, αλλά υπάρχουν και τα αρνητικά σχόλια. Η εκπομπή μας είναι φτιαγμένη για να υπάρχουν αντίθετες απόψεις. Εκφράζουμε ελεύθερα την άποψή μας και εγώ και ο Άρης.

Έχουμε κάνει παρέα με τον Άρη εκτός γραφείου. Αν δεν ταιριάζεις στοιχειωδώς με τους συνεργάτες σου, δεν θα αποδόσει αυτό για πολύ καιρό. Είμαστε σε συζητήσεις με τον σταθμό για την επόμενη σεζόν, υπάρχει πολύ καλή διάθεση και από τις δύο πλευρές».

Η Μαρία Αναστασοπούλου άφησε να εννοηθεί πως οι συζητήσεις για την επόμενη τηλεοπτική χρονιά βρίσκονται σε καλό κλίμα, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το τελικό αποτέλεσμα.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως η τηλεόραση περνά σε μια νέα φάση, με αλλαγές που επηρεάζουν όλους όσοι βρίσκονται μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

Κλείνοντας, η Μαρία Αναστασοπούλου είπε: «Πρέπει να καταλάβουμε ότι αλλάζουν πολύ τα δεδομένα στην τηλεόραση και αυτό μας αφορά όλους».

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