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28.06.2026 08:03

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

28.06.2026 08:03
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Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι κυριακάτικες εφημερίδες.

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “”Όλα τα λεφτά” στο Στεγαστικό”

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “Μητσοτάκης τέλος”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: “Αυτ-απάτες, λεφτόδεντρα και φόροι”

ΕΣΤΙΑ: “Ικεσία Γεραπετρίτη προς Φιντάν: “Μετά τις εκλογές η “Γαλάζια Πατρίδα””

Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: “Ένα σκάνδαλο τη μέρα τη Ν.Δ. την κάνει πέρα”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Οι πυρκαγιές πληρώνονται”

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: “Όχι στο “μια κι έξω” για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια”

ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: “Μπρα ντε φέρ για τα μέτρα της ΔΕΘ”

ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: “Φοβούνται ειδικά δικαστήρια”

Documento: “Σκοτεινές ΚΑΤΑΡαμένες σχέσεις”

REAL NEWS: “Νέο “κούρεμα”στη φορολογία των ενοικίων”

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΚONTRA: “Εγκλωβισμένη η ΝΔ από Τσίπρα και Σαμαρά”

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