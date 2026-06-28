Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

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Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι κυριακάτικες εφημερίδες.
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “”Όλα τα λεφτά” στο Στεγαστικό”
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “Μητσοτάκης τέλος”
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: “Αυτ-απάτες, λεφτόδεντρα και φόροι”
ΕΣΤΙΑ: “Ικεσία Γεραπετρίτη προς Φιντάν: “Μετά τις εκλογές η “Γαλάζια Πατρίδα””
Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: “Ένα σκάνδαλο τη μέρα τη Ν.Δ. την κάνει πέρα”
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Οι πυρκαγιές πληρώνονται”
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: “Όχι στο “μια κι έξω” για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια”
ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: “Μπρα ντε φέρ για τα μέτρα της ΔΕΘ”
ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: “Φοβούνται ειδικά δικαστήρια”
Documento: “Σκοτεινές ΚΑΤΑΡαμένες σχέσεις”
REAL NEWS: “Νέο “κούρεμα”στη φορολογία των ενοικίων”
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΚONTRA: “Εγκλωβισμένη η ΝΔ από Τσίπρα και Σαμαρά”
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