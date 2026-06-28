Καραβάτου στο φινάλε της εκπομπής: «Εύχομαι τα πράγματα στην τηλεόραση να γίνουν καλύτερα» (Video)

Αυλαία στη φετινή σεζόν έριξε σήμερα η Κατερίνα Καραβάτου με την εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα» στον ΑΝΤ1.

Η παρουσιάστρια αφού ευχαρίστησε όλους τους συνεργάτες της μπροστά και πίσω από τις κάμερες, απευθύνθηκε στο τηλεοπτικό κοινό.

«Να ευχηθώ ένα πολύ καλό καλοκαίρι σε όλους σας. Να γίνει αυτό που φαντάζεστε, αυτό που θα ευχόσασταν. Εγώ εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου να είστε όσο καλύτερα γίνεται. Σας ευχαριστώ από καρδιά για όλα όσα μου έχετε δώσει μέχρι τώρα…

Κυρίες και κύριου, θα πρέπει να σας αφήσουμε. Το καλοκαίρι αυτό θα είναι διαφορετικό για όποιον εμπλέκεται και εδώ και αλλού. Εύχομαι τα πράγματα στην τηλεόραση να γίνουν πολύ καλύτερα… Σας ευχαριστούμε για όλα, εις το επανιδείν!», είπε η Κατερίνα Καραβάτου.

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