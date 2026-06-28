search
ΚΥΡΙΑΚΗ 28.06.2026 17:57
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.06.2026 16:46

Καραβάτου στο φινάλε της εκπομπής: «Εύχομαι τα πράγματα στην τηλεόραση να γίνουν καλύτερα» (Video)

28.06.2026 16:46
karavatou_mati2208

Αυλαία στη φετινή σεζόν έριξε σήμερα η Κατερίνα Καραβάτου με την εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα» στον ΑΝΤ1.

Η παρουσιάστρια αφού ευχαρίστησε όλους τους συνεργάτες της μπροστά και πίσω από τις κάμερες, απευθύνθηκε στο τηλεοπτικό κοινό.

«Να ευχηθώ ένα πολύ καλό καλοκαίρι σε όλους σας. Να γίνει αυτό που φαντάζεστε, αυτό που θα ευχόσασταν. Εγώ εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου να είστε όσο καλύτερα γίνεται. Σας ευχαριστώ από καρδιά για όλα όσα μου έχετε δώσει μέχρι τώρα…

Κυρίες και κύριου, θα πρέπει να σας αφήσουμε. Το καλοκαίρι αυτό θα είναι διαφορετικό για όποιον εμπλέκεται και εδώ και αλλού. Εύχομαι τα πράγματα στην τηλεόραση να γίνουν πολύ καλύτερα… Σας ευχαριστούμε για όλα, εις το επανιδείν!», είπε η Κατερίνα Καραβάτου.

Διαβάστε επίσης:

«Δεν πιστεύω ότι έχω βρεθεί σε τόσο τυχερή θέση να δέχομαι τόση πολλή αγάπη»: Το αντίο της Χρηστίδου στους τηλεθεατές

Μαρία Αναστασοπούλου: «Τα δεδομένα στην τηλεόραση αλλάζουν και αυτό μας αφορά όλους» (Video)

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsitsipas new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νέο «διαζύγιο» Τσιτσιπά από τον πατέρα του παραμονές του Wimbledon

tenta-pirosvestiki
ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Ξέσπασε φωτιά σε διώροφο κτίριο – Δύο άτομα απεγκλώβισε η Πυροσβεστική, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

kasselakis tzakri
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κρίση στους «Δημοκράτες»: Αποχώρηση Τζάκρη με αιχμές Κασσελάκη -«Εγώ την έδιωξα, πάμε στο φιλελεύθερο κέντρο»

pirosvestiko-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 76χρονος για πυρκαγιά από αμέλεια στην Κορινθία -Έβαλε αυτοσχέδια ηλεκτρολογική εγκατάσταση ρεύματος

keravnos1
ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: Κεραυνός χτύπησε δέντρο σε πάρκο αναψυχής – Τραυματίστηκαν αρκετοί επισκέπτες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bolos new
ΕΛΛΑΔΑ

Ζευγάρι από το Βόλο πέτυχε στις Πανελλαδικές και διεκδικεί θέση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

mike floyd
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μιχάλης Ζαμπίδης - Φλόιντ Μεϊγουέδερ: Η αγωγή των 4,65 εκατ. δολαρίων, οι συμφωνίες με Τάισον και Πακιάο και η αναβολή του αγώνα τους

Xenodoxeio
ΕΛΛΑΔΑ

Ένας εγκαυματίας από τη φωτιά σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας - Πατίνι που φόρτιζε ο «εμπρηστής» (Photos)

drimiotis_1204_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Amber alert για Δρυμιώτη 

tsantiri-lazopoulos-new
LIFESTYLE

Λάκης Λαζόπουλος: «Ο Θεός την έβδομη μέρα έφτιαξε τον Γιώργο Λιάγκα και του έδωσε όλα τα χαρίσματα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28.06.2026 17:51
tsitsipas new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νέο «διαζύγιο» Τσιτσιπά από τον πατέρα του παραμονές του Wimbledon

tenta-pirosvestiki
ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Ξέσπασε φωτιά σε διώροφο κτίριο – Δύο άτομα απεγκλώβισε η Πυροσβεστική, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

kasselakis tzakri
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κρίση στους «Δημοκράτες»: Αποχώρηση Τζάκρη με αιχμές Κασσελάκη -«Εγώ την έδιωξα, πάμε στο φιλελεύθερο κέντρο»

1 / 3