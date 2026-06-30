Alco: Μειώνει τη διαφορά από ΝΔ η ΕΛΑΣ, μονοψήφια η απόσταση – «Τσιμπάει» το ΠΑΣΟΚ, χάνει έδαφος η Καρυστιανού

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Μικρές διαφοροποιήσεις, με ανοδικές τάσεις τόσο για τη ΝΔ, όσο και για την ΕΛΑΣ, εμφανίζει η νέα δημοσκόπηση της ALCO για λογαριασμό του flash.gr.
H διαφορά μεταξύ κυβέρνησης και του κόμματος του Αλ. Τσίπρα παραμένει σε μονοψήφια ποσοστά (9.3%), ενώ το ΠΑΣΟΚ δείχνει να σταθεροποιείται (είχε μικρή άνοδο σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση για την ιστοσελίδα) στα ποσοστά μεταξύ 10-11%.
Πιο αναλυτικά, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ προηγείται με ποσοστό 24%, κερδισμένη κατά μισή μονάδα, με τον Αλ. Τσίπρα και την ΕΛΑΣ να είναι στο 14,7%, κερδίζοντας 1,9% σε σχέση με την μέτρηση του Μαίου και μισή μονάδα συγκριτικά με εκείνη της 15ης Ιουλίου της εταιρίας για τον Alpha tv.
Το ΠΑΣΟΚ διατηρεί την τρίτη θέση με 10,4% παρουσιάζοντας μία μικρή άνοδο (0,4% σε σχέση με τον Μάιοο και 0,1% με βάση την έρευνα της ίδιας εταιρείας για τον Alpha tv).
Σχεδόν δύο μονάδες χάνει η Ελπίδα της Μ. Καρυστιανού που από το 9,5% βρίσκεται στο 7,8% – είχε προλάβει στο μεταξύ να καταγραφεί από την ίδια εταιρία στο 8,1% στα μέσα Ιουνίου.
Πίσω από τα τέσσερα κόμματα στη σημερινή δημοσκόπηση, ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6,7%, το ΚΚΕ με 6,4%, ενώ οριακά είναι εντός βουλής η Πλεύση με 3,1%. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει… εξαφανιστεί με 1,3%. Αναποφάσιστο παραμένει ένα σημαντικό ποσοστό της τάξεως του 15,7%
Η συσπείρωση της ΝΔ έχει πέσει στο 58%, ενώ ένα ποσοστό του 24% δεν έχει καταλήξει αν θα τους στηρίξει στις επόμενες εκλογές ξανά.
Στο ενδεχόμενο νέας θητείας της ΝΔ το… 1% λέει πως ενθουσιάζεται με την ιδέα και το 18% πως θα νιώσει «σιγουριά». Συνολικά 24% έχει θετικό συναίσθημα για ένα τέτοιο σενάριο και 70% βλέπει με αρνητικό μάτι αυτό το σενάριο.
Σε περίπτωση πρωτιάς της αλλά χωρίς αυτοδυναμία, το 21% θέλει συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ, ενώ η πλειοψηφία (55%) δεν έχει καταλήξει κάπου. Το 9% λέει με τον Βελόπουλο και ένα 4% με Τσίπρα ή… Λατινοπούλου.
Στο ενδεχόμενο κυβέρνησης με πυρήνα τον ΠΑΣΟΚ, το 20% το βλέπει θετικά, αλλά το 67% το βλέπει αρνητικά ως σενάριο. Το 58% δηλώνει πως αισθάνεται ανασφάλεια και απογοήτευση.
Στο ίδιο ερώτημα με πυρήνα την ΕΛΑΣ του Αλ. Τσίπρα, τα θετικά συναισθήματα φτάνουν το 22% και στο 66% τα αρνητικά.
Για το είναι ικανοποιημένοι από το επίπεδο της ζωής τους σε σχέση με το 2019, το 45% λέει ότι ζει χειρότερα, ενώ αν προστεθεί και το «ίδιο άσχημα» που έχει ποσοστό 12%, τότε το σύνολο ανεβαίνεαι στο 57%.
Στο 56% είναι συνολικά και η αρνητική άποψη για το αν είναι ικανοποιημένοι από τη ζωή τους.
Το 63% λέει πως θα ψηφίσει υπέρ της πολιτικής αλλαγής στις επόμενες εκλογές, ενώ το 24% λέει πως θα ψηφίσει για «συνέχεια διακυβέρνησης» δείγμα στήριξης στη ΝΔ
Για ενδεχόμενο κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ένα 11% βλέπει θετικά το ενδεχόμενο να τον ψηφίσει ενώ το 71% το αποκλείει.
Το 3%μάλιστα προέρχεται απο ψηφοφόρους της ΝΔ, το 30% από την Ελληνική Λύση και το 11% από τη Νίκη, ενώ το 27% είναι από την Ελπίδα της Μ. Καρυστιανού.
Πρώτο ζήτημα στα προβλήματά των πολιτών παραμένει η ακρίβεια σε ποσοστό 45%, πολύ μπροστά από την λειτουργεία των θεσμών (19%). Το νέο στοιχείο εδώ είναι πως οι θεσμοί μαζί με την διαφθορά, ζητήματα που μπορούν να συγχωνευθούν, φτάνουν στο 29%.
Ο κόσμος θεωρεί πως σε σχέση με το 2021, το 58% θεωρεί πως οι πολίτες είναι διχασμένοι, ενώ 7 στους 10 (69%) λέει ότι η επόμενη γενιά θα ζήσει χειρότερα τα επόμενα χρόνια.
Για το… πολιτικό μέσον σε υποθέσεις που αφορούν το δημόσιο, 6 στους 10 θεωρεί πως ακόμη υπάρχει αυτό το φαινόμενο.
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