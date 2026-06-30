Ένωση Ασθενών: Έρχεται ψηφιακή πλατφόρμα για όλες τις οργανώσεις των πασχόντων στην Ελλάδα

Έναν οργανωμένο ψηφιακό χώρο όπου όλες οι οργανώσεις ασθενών θα μπορούν να αναδεικνύουν τα προβλήματα, τις ανάγκες και τις εμπειρίες τους από το σύστημα υγείας, και να συνεισφέρουν τεκμηριωμένες προτάσεις στους αρμόδιους φορείς, θα έχουν στη διάθεσή τους οι Έλληνες ασθενείς.

Πρόκειται για την Πλατφόρμα Κοινότητας Συλλόγων Ασθενών που παρουσίασε και εγκαινίασε διαδικτυακά η Ένωση Ασθενών Ελλάδας, την Τρίτη 26 Μαΐου 2026.

Η συμμετοχή των ασθενών στη διαμόρφωση πολιτικών υγείας είναι αναγκαία προϋπόθεση για ένα σύστημα που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Παρ’ όλα αυτά, οι εμπειρίες από την καθημερινή επαφή με τις υπηρεσίες υγείας συχνά παραμένουν διάσπαρτες και δεν αξιοποιούνται συστηματικά στον δημόσιο διάλογο. Το έργο, που βρίσκεται σε εξέλιξη, αποσκοπεί ακριβώς στη γεφύρωση αυτού του κενού: η Πλατφόρμα θα αναπτυχθεί στο δομημένο ψηφιακό περιβάλλον για τη συλλογή και θεματική οργάνωση εμπειριών ασθενών, επιτρέποντας την ανάδειξη τάσεων, την ιεράρχηση προτεραιοτήτων και την παραγωγή τεκμηριωμένων προτάσεων προς τους αρμόδιους φορείς.

Στον χαιρετισμό της, η Μέμη Τσεκούρα, Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, τόνισε ότι το έργο φιλοδοξεί να προσφέρει στις οργανώσεις ασθενών ένα κοινό, λειτουργικό σημείο αναφοράς, ενισχύοντας τη δυνατότητά τους να μεταφέρουν με συνέπεια και τεκμηρίωση τις ανάγκες των ανθρώπων που εκπροσωπούν.

Ο Φώτης Σπυρόπουλος, Διαχειριστής Προγραμμάτων στο Ίδρυμα Μποδοσάκη, τόνισε ότι η αξία μιας πρωτοβουλίας αποτυπώνεται στη θεωρία της αλλαγής που υπηρετεί και στη δυνατότητά της να συμβάλει σε συστημική βελτίωση.

Η Ναταλία Τουμπανάκη, Διευθύντρια της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, και ο Ζώης Ζούτσος, Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου, ανακοίνωσαν ότι στον ψηφιακό χώρο που θα αναπτυχθεί θα μπορούν να καταγράφονται ενδεικτικά ζητήματα όπως:

1. η πρόσβαση σε θεραπείες και διαγνωστικές εξετάσεις,

2. δυσκολίες στην πρωτοβάθμια και νοσοκομειακή φροντίδα,

3. οικονομικές επιβαρύνσεις,

4. θέματα ψυχικής υγείας,

5. ανισότητες στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.

Στην τοποθέτησή της, η Δρ. Ειρήνη Κυριακάκη, ΔΝ, LLM, Διευθύντρια του Γραφείου της Γενικής Γραμματέως Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, ανέδειξε τη σημασία της ουσιαστικής συμμετοχής των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στον τομέα της υγείας. Τόνισε ότι η συμμετοχή δεν περιορίζεται στην ενημέρωση ή στη συλλογή σχολίων, αλλά προϋποθέτει σταθερή ανταλλαγή απόψεων, τεκμηρίωση και ανατροφοδότηση μεταξύ των πολιτών, των οργανώσεων ασθενών και των αρμόδιων φορέων.

Στο επίκεντρο της συζήτησης που ακολούθησε βρέθηκαν:

οι ανάγκες της κοινότητας των ασθενών,

οι προϋποθέσεις για ουσιαστική συμμετοχή στη διαμόρφωση πολιτικών υγείας

ο κοινός σχεδιασμός μιας πλατφόρμας που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες του πεδίου.

Τα επόμενα βήματα υλοποίησης θα ανακοινωθούν στη διάρκεια του έργου, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2027 παράγοντας ουσιαστικά αποτελέσματα στη σύνδεση της εμπειρίας των ασθενών με τη διαμόρφωση πολιτικών υγείας.

Σχετικά με το έργο

Το έργο «Πλατφόρμα Κοινότητας Συλλόγων» είναι ένα ανοιχτό και συμμετοχικό φόρουμ διαλόγου μεταξύ συλλόγων ασθενών και φορέων χάραξης πολιτικής υγείας στην Ελλάδα που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος PLATO, με φορέα υλοποίησης την Ένωση Ασθενών Ελλάδας.

Το πρόγραμμα “Protecting democracy, human rights and the rule of law through an open civic space” (PLATO) στοχεύει στην ενίσχυση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών της Ε.Ε. και της ευαισθητοποίησης για αυτά μέσω της στήριξης Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚοιΠ) στην Ελλάδα και την Κύπρο που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς, καθώς και μέσω της ενίσχυσης των γνώσεων, των ικανοτήτων και της βιωσιμότητάς τους.

Το PLATO συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Citizens, Equality, Rights and Values (CERV), το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ με συνολικό ποσό επιχορήγησης €3,1 εκ. Συντονιστής του PLATO είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη (Ελλάδα), σε σύμπραξη με το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ (Κύπρος).

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