Ημερίδα για το Δημογραφικό στη Χίο: «Δεν υπάρχουν ζευγάρια αναπαραγωγικής ηλικίας στην περιφέρεια – Κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια»

Η υπογεννητικότητα, η γήρανση του πληθυσμού καθώς και η ερήμωση της περιφέρειας, αποτελούν τη μεγαλύτερη εθνική απειλή που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Οι δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η ακριτική Χίος, τα Ψαρά και οι Οινούσσες αντικατοπτρίζουν την εικόνα ολόκληρης της Ελληνικής περιφέρειας, όπως τονίστηκε στη Ημερίδα με θέμα: «Το Δημογραφικό Πρόβλημα στην Ελλάδα: Χίος, Ψαρά, Οινούσσες: τα νησιά-σύνορα που δοκιμάζονται από το δημογραφικό».

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκεστο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο Χίου και συνδιοργανώθηκε από το Ithaca Demographic Forum, το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων και την Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής, υπό την αιγίδα του Δήμου Χίου, την περασμένη Παρασκευή 26 Ιουνίου.

Στο επίκεντρο της ημερίδας βρέθηκαν η ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων και συντονισμένων παρεμβάσεων για το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδας που συρρικνώνεται με γοργούς ρυθμούς, με ότι αυτό συνεπάγεται για τα ασφαλιστικά ταμεία και την εθνική ασφάλεια της χώρας.

«Δεν είναι μόνο ότι τα ζευγάρια στις περιφερειακές ενότητες γεννούν λιγότερο. Είναι ότι, σε πολλές περιπτώσεις, δεν υπάρχουν πια ζευγάρια αναπαραγωγικής ηλικίας για να κάνουν παιδιά.»

Με αυτή τη διαπίστωση, ο δημογράφος Βύρων Κοτζαμάνης, ομότιμος καθηγητής Δημογραφίας και διευθυντής ερευνών, έδωσε το στίγμα της δημογραφικής συρρίκνωσης που πλήττει τη Χίο, τα Ψαρά, τις Οινούσσες και συνολικά την ελληνική περιφέρεια.

Ο ίδιος επισήμανε ότι η Χίος αποτελεί «μικρογραφία της Ελλάδας». Όπως ανέφερε, ο μέσος όρος γεννήσεων και θανάτων στην Ελλάδα το 2024 ήταν 185 θάνατοι ανά 100 γεννήσεις. Στη Χίο, η σχετικά καλύτερη εικόνα του κεντρικού δήμου δεν οφείλεται σε υψηλότερη γεννητικότητα στην περιφέρεια, αλλά στο γεγονός ότι στα μικρότερα νησιά και στις απομακρυσμένες περιοχές έχουν μειωθεί δραματικά τα ζευγάρια που βρίσκονται σε ηλικία δημιουργίας οικογένειας.

Ο δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής τόνισε ότι «έχει ραγεί ο περιφερειακός κοινωνικός ιστός». Παράλληλα, ανέφερε ότι έχει αναπτυχθεί ένας «υδροκεφαλισμός», ο οποίος πρέπει να αντιμετωπιστεί με πολιτικές που θα επιτρέψουν σε ολόκληρο το νησί να ζήσει σε ισορροπία.

Ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης ανέφερε, ζούμε σε μια εποχή τεκτονικών αλλαγών, όπου τα νέα παιδιά δεν ακολουθούν πλέον τα επαγγέλματα των παππούδων τους, επιλέγουν μικρότερες οικογένειες και στρέφονται κυρίως προς τις μεγάλες πόλεις, αντί της υπαίθρου.

Ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης τόνισε ότι απαιτούνται περισσότερες δράσεις και παρεμβάσεις, ώστε να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό πρόβλημα που ήδη πιέζει τη νησιωτική και την ηπειρωτική Ελλάδα.

Ο Αργύρης Γιαμάς, αντιδήμαρχος Χίου και πρόεδρος των Τριτέκνων του νησιού είπε ότι ο πληθυσμός του νησιού έχει μειωθεί στους 50.361 κατοίκους, από 130.000 πριν την Σφαγή της Χίου, ενώ στις Οινούσσες και τα Ψαρά καταγράφονται μόλις 911 και 420 κάτοικοι αντίστοιχα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη συρρίκνωση του μαθητικού πληθυσμού, σημειώνοντας ότι τα παιδιά στα νηπιαγωγεία της Χίου από 944 το σχολικό έτος 2020-2021 εκτιμάται ότι θα μειωθούν σε 761 το 2026-2027, δηλαδή κατά 19,38%.

Ο ιστορικός Μιχαήλ Βαρλάς, ειδικός συνεργάτης του Δήμου Χίου, επισήμανε από την πλευρά του ότι η έντονη εποχική μεταβολή του πληθυσμού στη Χίο, με περίπου 40.000 κατοίκους τον χειμώνα και έως 130.000 το καλοκαίρι, δυσκολεύει σημαντικά τη διαχείριση των πόρων και των υποδομών, καθώς οι ανάγκες αλλάζουν έντονα από περίοδο σε περίοδο.

Ο Γιώργος Πατούλης, πρόεδρος του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ανέφερε ότι το 1970 αναλογούσαν 2,4 γεννήσεις ανά γυναίκα, ενώ το 2024 ο αντίστοιχος δείκτης διαμορφώθηκε στις 1,24 γεννήσεις ανά γυναίκα. Επισήμανε ότι το δημογραφικό αποτελεί εθνική πρόκληση που απαιτεί άμεσες και συντονισμένες παρεμβάσεις. Τόνισε, επίσης, ότι η υπογεννητικότητα συνδέεται με τη γήρανση του πληθυσμού, την αποδυνάμωση της παραγωγικής βάσης και την πίεση στα ασφαλιστικά και κοινωνικά συστήματα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για πολιτικές στήριξης των νέων οικογενειών, της μητρότητας και της περιφέρειας.

Σε ξεχωριστή παρέμβασή του, ο Κωνσταντίνος Πάντος, γενικός γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, στάθηκε στο ζήτημα της διαφύλαξης της γονιμότητας, επισημαίνοντας ότι η καθυστέρηση στην τεκνοποίηση καθιστά κρίσιμη την έγκαιρη ενημέρωση και πρόληψη. «Η ταχύτερα αυξανόμενη ηλικιακή ομάδα που κάνει ή προσπαθεί να κάνει παιδί είναι πλέον οι γυναίκες και τα ζευγάρια άνω των 40 ετών. Αυτό περιορίζει σημαντικά τις πιθανότητες να υπάρξει δεύτερο ή τρίτο παιδί, γιατί ο αναπαραγωγικός χρόνος δεν είναι ανεξάντλητος», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η σωστή ενημέρωση και η πρόληψη είναι καθοριστικές και υπενθύμισε την αξία της απλής εξέτασης ΑΜΗ για την πρόληψη.

Η πρόεδρος του Ithaca Demographic Forum, Ζωή Ηλιοδρομίτη, υπογράμμισε ότι τα νησιά-σύνορα χρειάζονται στοχευμένες πολιτικές στήριξης, ενώ ο ομότιμος καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας του ΕΚΠΑ Γεώργιος Κρεάτσας, τόνισε τη σημασία της έγκαιρης ενημέρωσης για τη γονιμότητα από νεαρή ηλικία.

Στο περιθώριο της ημερίδας πραγματοποιήθηκε και επίσκεψη στις Οινούσσες, όπου ο δήμαρχος Γιώργος Δανιήλ ενημέρωσε τους συνδιοργανωτές της ημερίδας για τις δημογραφικές προκλήσειςτου νησιού.

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